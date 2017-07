Adele cancela conciertos en Londres por problemas en su voz

La cantante Adele sorprendió el viernes pasado con una carta publicada en sus redes sociales en la que, con dolor, confirma la cancelación de dos de sus conciertos en Londres, Los últimos de 25, el nombre de su gira mundial. La artista se disculpó con sus seguidores quienes quedaron con las ganas de presenciar grandes recitales en el estadio de Wembley.

La cantante visitó a un especialista el viernes 30 de junio en la noche y este le aconsejó no realizar las siguientes presentaciones. En 2011 Adele se sometió a una intervención quirúrgica en Estados Unidos debido a una afección en la garganta. En ese entonces, el representante del centro médico en donde fue atendida aseguró que este dolor es provocado por inestabilidad en los vasos sanguíneos ubicados en la zona de las cuerdas vocales, que pueden llegar a romperse. "Estoy destrozada y preocupada. Tengo que contarles que otra vez estoy sufriendo problemas con mi voz", escribió en octubre de ese año.

En la carta que publicó hace unos días acepta que ha “forzado la voz en ambas noches”, en referencia a sus presentaciones en Londres los días 28 y 29 de Junio en la que reunió en ambos recitales a 100.000 personas. “Sin embargo, he luchado vocalmente ambas noches. Tuve que empujar mucho más de lo que normalmente hago”, escribió Adele en su carta.

“Sentí que tenía que limpiarme la garganta, especialmente anoche. Fui a ver a mi médico de la garganta y resulta que se han dañado mis cuerdas vocales... Decir que tengo el corazón roto sería un eufemismo completo. Ya estoy agotada de esteroides y ayudas para mi voz”. La artista incluso pensó en actuar la noche del sábado, pero no se sintió capaz de poder terminar el show completo, y no quería dejar abandonados a sus seguidores a mitad del concierto.

En la carta se muestra sus desespero, en la que ella misma narra llegó al punto de considerar la mímica como un posible camino, “sólo para estar delante y con ustedes. Pero nunca lo he hecho y no podría ni en un millón de años hacer eso con ustedes”.

En marzo ya había dado indicios de que tenía una decisión tomada. "No sé si volveré a ir de gira, es algo que no se me da bien... los aplausos me hacen sentir vulnerable", les dijo a sus fans de Nueva Zelanda durante un concierto en el Mt Smart Stadium de Auckland.

“Quería que las actuaciones finales fueran en Londres porque no sé si volveré a irme de gira y entonces quería que la última vez fuera en casa”. Adele hizo un descanso de su trabajo cuando nació su hijo Angelo, y luego dijo a medios de Inglaterra que se tomaría diez años para estar cerca de él y dedicarle la totalidad de su tiempo.

“Lo siento, los amo mucho. Por favor perdónenme”, son las últimas palabras de la carta.