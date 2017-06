Los 50 años de 'All you need is love'

Cuando la BBC anunció a finales de mayo de 1967 que The Beatles serían parte de Our World, el primer programa de televisión en vivo de alcance global, el grupo se dio a la tarea de componer una canción exclusiva para el evento. El único requisito que les dieron fue que el contenido fuera simple, para que los miles de televidentes pudieran entenderlo sin necesidad de saber el idioma. Participarían 14 paises y cada uno decidiría qué mostrar, The Beatles representaría al Reino Unido.

Según The Rolling Stones el grupo no parecía muy emocionado, "Dios mío ¿Es tan pronto? supongo que mejor escribimos algo" dijo John Lennon al ver que la presentación se acercaba y ellos no tenían nada preparado. En medio de las actividades de lanzamiento de su albúm Sgt. Pepper‘s Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney y John Lennon presentaron al grupo sus propuestas para la presentación. El primero presentó ‘Hello Goodbye‘, que sería lanzada como sencillo meses después" y el segundo ‘All you need is love‘. Decidieron que cantarían la canción de Lennon. Con Ringo Starr en la batería y George Harrison en el violín las grabaciones comenzaron el 14 de junio, tan solo 11 días antes de la transmisión.

El 24 de junio se decidió que la canción sería lanzada como sencillo y el 25, ante miles de espectadores, los Beatles la presentaron al mundo. A las 8:54 de la noche (GMT) comenzaron a sonar las notas de la marsellesa con las que comienza la composición de Lennon.

One World fue transmitido en blanco y negro, pero en 1995 el video fue colorizado para la transmisión de The Beatles Anthology

Entre bombas y flores aparecen The Beatles cantando las primeras líneas de lo que más tarde se convertiría en un himno del movimiento hippie, "Love, love, love". Paul McCartney vestía una camiseta que el mismo había decorado la noche anterior, Ringo Starr tenía un conjunto bordado que pesaba demasiado y George Harrison solo sonrío hasta el final de la canción, pero la presentación quedo grabada para la historia. Se estima que la vieron más de 400.000 personas en diferentes paises. Al día siguiente enviaron copias a todas las emisoras y rápidamente se convirtió en la canción #1 del verano.