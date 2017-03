“El cariño que le damos a un perro se lo restamos a nuestras propias familias”: Andrés Calamaro

El cantante argentino Andrés Calamaro habló de una de sus mayores pasiones: la tauromaquia. En una entrevista con el El Mundo de España el músico se refirió a su nueva producción y levantó una polvoreda no sólo por el libro que quiere lanzar con 200 fotografías de corridas de toros sino también por la posición que dejó marcada respecto a lo que piensa de los animales.

“Bueno, de chico me llevaron a ver toros a México, es verdad. Pero empecé a ir con frecuencia a los 30 años, cuando llegué acá. El mundo del toro me ofreció un respeto, una gratitud y una amistad, que son valores muy importantes”, relató el cantante.



Sus palabras una vez más aceitaron el eterno debate sobre si la tauromaquia es arte o no. Por eso fue que el argentino criticó que internet no puede ser el jurado, ni el escenario para definir si el espectáculo tiene o no esa categoría. En ese sentido, no dudo en mencionar que si Picasso, Orson Welles, Salvador Dalí y Ernest Hemingway (todos aficionados a las corridas) nunca dijeron que no es arte, ¿por qué personas del común sí lo afirman?

A los animalistas les dijo “abran bien los ojos. Mientras mucha gente se muere de hambre, se gastan miles de millones de dólares en alimentar perros y cortarles el pelo. Ésa es una industria que conviene... Es perverso, porque además el cariño que le depositamos a un perro es el que le restamos a nuestras propias familias en algunos casos”. Calamaro asegura que ese desprecio que se tiene por los taurinos va a cambiar.



Andrés Calamaro sigue en su campaña a favor de las corridas pese a las críticas y respaldos que sus pronunciamientos han despertado entre los seguidores del ex Abuelos de la Nada. Si bien es cierto que no todos los que están en contra de las corridas de toros conocen a profundidad de qué se trata esta práctica y el cantante decidió tomar partido, muchas personas que la conocen a profundidan por eso están en su contra.

No es la primera vez que el cantante argentino levanta una polvareda. En el 2015 lo hizo con un un artículo de su puño y letra su rechazo en el ABC de España donde habló de la "la yihad antitaurina".

Finalmente el músico habló de la relación con su hija, a la que ve poco, y la relación que terminó con su pareja, la actriz Micaele Breque, con quien duró siete años.