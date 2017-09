Bruno Mars dará un concierto en Bogotá el año entrante

Una nueva superestrella del mundo de la música pisará suelo colombiano en 2018. El cantante estadounidense Bruno Mars, cuatro veces ganador del premio Grammy y autor de éxitos como Locked out of heaven y Just the way you are dará un concierto el próximo año en Bogotá como parte de su gira ‘The 24K Magic World Tour‘, informaron hoy los organizadores.



"Próximamente una gran sorpresa Ocesa Colombia", dijo la compañía organizadora de conciertos en Twitter, en un mensaje que acompañó de un vídeo de Bruno Mars durante una presentación en vivo.

El también compositor, productor musical y coreógrafo estadounidense comenzó su gira "The 24K Magic World Tour" el pasado 28 de marzo en el Sportpaleis de Amberes, Bélgica. En esta gira el hawaiano presenta su nuevo trabajo discográfico titulado 24K Magic, cuyas canciones más conocidas son That‘s What I Like, Versace on the Floor y 24k Magic.

La carrera del hawaiano ha tenido un ascenso vertiginoso en los últimos cinco años. Su álbum Unorthodox Jukebox de 2012 marcó un cambio en el sonido del artista, que dejó atrás las baladas pop para incorporar elementos del R&B, Motown y también del Reggae, como en el caso de Locked out of heaven. Desde ese entonces el nombre de Mars ha estado siempre en los listados musicales más importantes y cada canción que publica se garantiza un éxito inmediato.



El concierto de Bruno Mars tendría lugar en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la capital colombiana en enero, mes en el que de acuerdo con su cronograma de eventos se presentará el día 31 en la ciudad mexicana de Monterrey. Esta sería la primera vez que Mars visite Colombia.

Además, en Twitter se rumora que la cantante inglesa Dua Lipa sería la telonera del espectáculo. La británica ha acompañado a Mars en varios de los conciertos de la gira 24k Magic.



Sin embargo, por el momento en la página oficial del cantante no aparece Bogotá dentro de sus conciertos confirmados.