¡Confirmado! El 24K Magic World Tour de Bruno Mars llegará a Bogotá en diciembre de este año

El artista estadounidense Bruno Mars confirmó las nuevas fechas de su gira 24K Magic World. En su paso por América latina, el cantante se presentará en Colombia y Bogotá ha sido la ciudad elegida por el cuatro veces ganador del Grammy.

La noticia fue revelada por la productora de eventos Ocesa que confirmó que la visita de Mars a esta región del continente iniciará el póximo 18 de noviembre en Rio y el concierto en Colombia será el 5 de diciembre.

Los seguidores del intérprete de Just the way you are podrán comprar las boletas a partir de este 28 de Septiembre a las 9:00 a.m. Las entradas estarán disponibles en www.tuboleta.com.

Esta es la lista completa de los fechas del tour:

Sábado, Noviembre18 – Rio de Janeiro, BR Apoteose

Miércoles , Noviembre 22 – São Paulo, BR Estadio do Morumbi

Sábado, Noviembre 25 – Buenos Aires, AR Estadio Único de La Plata

Martes , Noviembre 28 – Santiago, CL Estadio Nacional

Jueves , Noviembre 30 – Lima, PE Estadio Nacional

Sábado, Diciembre 2 – Quito, EC Estadio Olímpico Atahualpa

Martes, Diciembre 5 – Bogotá, CO Estadio El Campín

Jueves , Diciembre 7 – San José, CR Estadio Nacional