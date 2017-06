Emocionante homenaje de Carlos Vives a Nairo y a los ciclistas colombianos

Esta semana Carlos Vives presentó un fragmento de El orgullo de mi patria, la nueva canción que hace homenaje a esta generación de ciclistas colombianos.

"Yo conozco su cara y conozco su alma y no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Que mi pueblo es mi herencia que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se levanta las ganas y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un alcón montañero, que sube ligero y en las montañas se ve reinar", se escucha al inicio de la canción.

"Se los digo yo, que me lleva al llanto, es de la emoción de ser colombiano. Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino y toda la patria. Traigo a mi chino parado en su bicicleta, caramba mi chino cruzó la meta, caramba mi chino cruzó la meta", canta el samario.

Entre los coros se esucha la narración de un locutor animando a Nairo Quintana para llegar a la meta. Esta canción se lanza unos días antes del inicio del Tour de Francia, en el que el deportista colombiano es uno de los más opcionados para llevarse un título.

Carlos Vives dijo en un comunicado que este tema hace parte de la "deuda histórica que los compositores tenemos con nuestra tierra". Es la primera vez que el samario incursiona con sonidos de la carranga y la música andina, para convertirlos, una vez más, en el "rock de mi pueblo". El sencillo hará parte de su nuevo álbum Vives, en el que también se podrán escuchar éxitos como La bibicleta y Al filo de tu amor.

