¿Qué hacen en navidad otras religiones?

La Navidad es una de las celebraciones del catolicismo por excelencia y quizás la fecha más esperada en el hemisferio occiental pues allí vive la mayoría de los aproximadamente 1.272 millones de personas que pertenecen a esta religión. Colombia, el país del Sagrado Corazón, no es la excepción: siete de cada diez personas comulgan con estas creencias.

Sin embargo, la expansión de distintas religiones en el país hacen que este 24 de diciembre existan muchas otras celebraciones. Esto es lo que hacen los budistas, los hinduistas, los musulmanes y los judíos.

Budismo

Lama Tsongkhapa fue un maestro del budismo tibetano.

El 23 de diciembre la comunidad budista de Colombia celebra el Lamatsong Khapa (El día del maestro). Es una ceremonia que no tiene nada que ver con la Navidad en la que se conmemora el nacimiento de Lama Tsongkhapa. Fue un maestro del budismo tibetano quien redactó el Lam Rim Chen Mo, un texto que por primera vez en la historia reunía la totalidad de la enseñanza de Buda de forma ordenada para poder estudiar y practicar paso a paso.

Felipe Rendón, un biólogo de 25 años, que lleva tres años practicando esta religión en el país, dijo a Semana.com que en esta celebración se hacen ofrendas de frutas, agua, incienso, velas, sonidos y flores frente a un altar dedicado al maestro. Se recitan algunos versos que hablan sobre un ofrecimiento simbólico a ellos. Luego el Geshe (maestro) Lobsang Kunchen dirige una oración y da una charla sobre el buda y sus enseñanzas.

También celebran el Parinibbana o cumpleaños de Buda, que tiene lugar el decimoquinto día del sexto mes lunar. Y en abrir celebran la llegada de un año nuevo en el que básicamente se limpian las casas, se compra ropa nueva y las estatuas de Buda se limpian. “Pero el año nuevo no tiene tanta importancia como el Lhabab Duchen”, dijo Rendón.

El Lhabab Duchen es la fiesta que recuerda cómo el Buda viaja mágicamente al paraíso y predica su enseñanza a los dioses que lo siguen y a su madre, que estaba en el Samsara (Una especie de mundo lleno de dolor). Luego la madre renace en un reino celestial. Cuando Buda regresa después de tres meses, sus seguidores hacen una fiesta conocida como el retorno del Buda. Ese día se hace un ofrecimiento de luces. Se pone una mesa llena de velas y los asistentes prenden la luz con una motivación de amor, compasión, control de la mente, paciencia y otras virtudes.

Judaísmo

Candelabro Judio.

La celebración navideña coincide con el Hanukkah o Janucá de los judíos, aunque no tengan relación alguna. La fiesta empieza el 23 de diciembre en la noche y se extiende durante ocho días en los que se recuerda la derrota de los helenos y la recuperación de la independencia de los judíos. Además, se celebra un milagro en el que se pudo encender el candelabro del Templo durante ocho días, con una cantidad de aceite que alcanzaba solo para uno.

En esta tradición también se entregan regalos durante los ocho días. Asimismo, cada día se enciende una vela (Hanukkilla) que recuerda el milagro del aceite y la reconstrucción del templo destruido por el Imperio Otomano.

“Cuando se enciende la vela todos piden que ocurran milagros como sucedió entonces. También se leen algunos poemas sobre hechos sobrenaturales y algunos salmos que tienen que ver con los hechos maravillosos del creador. Se juega con monedas de chocolate, pirinola y se comen donas, natilla, buñuelos y masmelos…”, cuenta el hijo de Efraim Katz Cohen, quien prefiere que se escriba el nombre de su padre para hacer memoria de él en las cosas que quedan escritas, como parte de su tradición judía de honra a los padres. “Porque todo lo que sé lo heredé de él”, explicó.

Katz, quien ahora es maestro en una de las sinagogas de Bogotá, afirmó que el año judío empezó para ellos el 2 de octubre. Recordaron la salida del pueblo de judío de Egipto en el año 5.777. Según la tradición cubren una manzana con miel esperando que el año sea dulce y sagrado. Toman vino de uva, símbolo de la multiplicación, y durante la ceremonia se toca el shofar, un instrumento fabricado con el cuerno de un carnero. Ese día leen salmos y recuerdan los mandamientos.

La celebración más importante es el Yom Kipur, el día de la expiación. Es una celebración que se hace ocho días después de celebrar el inicio del año judío. “Hacemos un ayuno de 24 horas. Vamos a la iglesia vestidos de blanco, no usamos nada de cuero y Dios nos perdona de nuestros pecados. También oramos por nuestra salud y nuestra vida financiera”, realtó Katz.

Hinduismo

El calendario hindú esta lleno de festividades en honor al Señor y sus diversas formas, a los devas o semidioses, a los santos y a los maestros espirituales. Foto: BBC.

Hari Sankirtan Das, encargado del templo hunduista Govinda‘s, dijo que los practicantes de esta religión viven en una Navidad constante: “Siempre nos reunimos para celebrar a la divinidad. Es algo que hacemos todos los días con el Artik, la fiesta al amanecer y al anochecer”.

Una de sus principales celebraciones es el nacimiento de Krishna, que se conmemora entre en un día entre septiembre y octubre. “En la cultura del yoga se considera que Jesús es uno de los grandes maestros. Entonces también celebramos a otros maestros. Festejamos la Navidad de los cristianos con la diferencia de que los alimentos son estrictamente vegetarianos. Pero además, no bebemos alcohol y mucho menos drogas”, aseguró Sankirtan.

Según el líder espiritual hindú, la navidad es una época en la que aprovechan para promover el amor y la compasión por los animales. Se unen a varias organizaciones defensoras de animales para prevenir la crueldad con los animales.

En diciembre, como casi todos los días, bailan y cantan a Krishna, su único Dios. “Esperamos que sea una fiesta en las que reine el amor y donde puedan compartir con las familias”.

Su celebración más importante es en agosto en el nacimiento de Krishna. En Colombia lo celebran en un sitio natural donde está el altar principal. Se hacen presentaciones artísticas y la mayoría hace un ayuno de algunas horas. Al final del día todos se reúnen a comer luego de una lectura de Bhagavad Gita, un libro sagrado para aprender sobre Krishna.

Generalmente se visten igual y se pintan algunas marcas. Estos trajes les ayudan a recordar que son seres espirituales y que no deben identificarse mucho con este mundo y este cuerpo que no es más que un instrumento de servicio.

Islamismo

La oración parece ser lo más importante para los musulmanes en Colombia. Foto: BBC

El islamismo en Colombia no se muestra tan receloso como en otros lugares del mundo. “El hecho de que seamos diferentes grupos humanos no significa un muro muy alto o infranqueable que impida que no convivamos pacíficamente con otras personas. Tenemos diferencias y eso es bueno”, argumentó Ahmad Tayel, director de la mezquita Abu Bakir.

En el Islam no celebran la Navidad aunque Jesús es un profeta importante para su religión. “Jesús es tan importante que el que no crea en él deja de ser musulmán. Sin embargo no compartimos la fiesta de su nacimiento, porque los musulmanes no celebramos el nacimiento ni siquiera de Mahoma”, explicó.

Para la comunidad de Tayel lo más importante es que se vivan los valores de los maestros. “En el cristianismo, en el budismo y el islamismo encontramos valores comunes. No somos de muchas celebraciones pero sí recordamos la esencia de los mensajes de los profetas”.

En diciembre en particular se reúnen para orar y para subrayar la importancia de llevar una vida pacífica con los demás. Hay conferencias sobre la importancia de ayudar, de dar y de disminuir esas brechas entre pobres y ricos, y los muros entre los que creen y no creen. Como todos los viernes, hay una reunión donde el maestro explica alguno de los aspectos del Islam y la importancia de convertir al Islam a un medio pacífico.

“Luego una oración de gracias, hacen otras oraciones reconociendo que es Dios es el más misericordioso y pedimos que nos guie para ser rectos”, dijo Tayel.

La celebración más importante para los musulmanes en Colombia es en septiembre. Se trata del ayuno del mes de Ramadán cuando celebran que Dios evitó que Abraham sacrificara a su hijo Isaac: “Entendemos que no se pueden aceptar sacrificios de vidas humanas. La vida humana es sagrada”.

La principal diferencia con los cristianos y católicos es que no se empeñan en sacar a un judío o cristiano de sus creencias. Pues no lo consideran parte de su misión.