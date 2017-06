De Canadá para Colombia

En el marco de la conmemoración de los 150 años de la fundación de Canadá, la embajada de ese país en Colombia y Babilla Ciné organizan una muestra que trae las mejores producciones de dicha nación, entre las que aparecen las obras del precoz realizador Xavier Dolan.

Sus temáticas se centrarán en la multiculturalidad de la provincia de Quebec, una de las regiones francófonas del país norteamericano, y el trabajo que están haciendo productores y directores para posicionar el país como uno de los mejores en la industria.

La muestra tendrá el programa Foco Quebec, ocho largometrajes que resaltan la cultura de la ciudad: Sleeping Giant (2015), de Andrew Cividino; Paul en Quebec (2015), de François Bouvier; La vida es una alusión (2015), de Ricardo Trogi; El hijo de Jean (2015), de Philippe Lioret; La pasión de Augustine (2015), de Léa Pool; Our Loved Ones (2015) y Nelly (2016) de Anne Émondy y Theater of life (2016), de Peter Svatek.

Esta última producción se basa en la historia del italiano Massimo Bottura, considerado el mejor chef del mundo, quien convirtió los desperdicios de comida que dejaban diferentes restaurantes, en alimento para refugiados y personas sin hogar.

La muestra de Cine Canadá, que se exhibirá entre el 28 de junio y el 5 de julio en Colombia, tendrá como invitado de honor al director canadiense Louis Bélanger, quien participa con cuatro largometrajes: Post Mortem (1999), Gaz Bar Blues (2003) y The Timekeeper (2009) y Las malas hierbas (2012).

Las malas hierbas, el más reciente trabajo de Bélanger, es una comedia dramática basada en la historia de Jacques, un actor de teatro que llega a un pueblo apartado de Quebec para esconderse de un peligroso prestamista. Ahí se encuentra con Simón, un viejo que tiene un cultivo de marihuana y con quien empieza una relación amistosa que después se verá interrumpida por otros dos personajes. El director visitará el país en los primeros días del evento.

Los cortometrajes de la muestra fueron producidos por Wapikoni, un estudio móvil de cine que tiene lo último en tecnología y que ha llegado a los jóvenes talentos de los pueblos indígenas y de personas marginadas que viven en los lugares más remotos de Canadá. Los líderes del proyecto producen cerca de 70 cortometrajes al año.

Federico Mejía, fundador de la distribuidora Babilla Ciné, dice: “Wapikoni es un instituto que se dedica a apoyar a las sociedades marginadas y se ha dedicado a promover la formación audiovisual como posibilidad de resurgimiento. Es un trabajo para darles valor a esas personas que viven en una situación de vulnerabilidad".

Por otro lado, en la muestra se apreciará el trabajo del joven director canadiense Xavier Dolan, conocido como el “enfant terrible” de Quebec, quien ha sido galardonado en los festivales más importantes. De Dolan se podrá ver Solo el fin del mundo (2016), que ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes. Su historia es el drama de un joven que llega a ver a su familia después de doce años para informarles de una terrible noticia.

Así mismo estará su película Laurence Anyways, un drama de la relación entre un transexual y su pareja, con la que ganó en 2012 el premio Queer Palm del Festival de Cannes, un reconocimiento fundado en 2010 por el periodista Franck Finance-Madureira para las producciones que tratan temas relacionados con la población LGBT.

Las otras producciones que estarán en la muestra son Las invasiones bárbaras (2003), de Denys Arcand, historia que ganó en 2004 un Premio Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera; Profesor Lazhar (2011), de Philippe Falardeau, historia de un argelino que llega a un colegio en Montreal como reemplazo de un profesor que se ha suicidado; Inch‘Allah (2012), de Anaïs Barbeau-Lavalette, que cuenta el conflicto arabe-israelí desde el punto de vista de una joven canadiense; Gabrielle: sin miedo a vivir (2013), de Louise Archambault, sobre la constante lucha de una joven por tener su libertad sexual y, por último, Polvo de estrellas (2014), de David Cronenberg, cuenta cómo una familia que vive en Hollywood persigue el camino de la fama.

La primera muestra del Cine Canadá 2017 se proyectará en diferentes salas del país. En Bogotá estará en la Cinemateca Distrital, Cinema Paríso, Av. Chile- Cine Colombia y en la Alianza Francesa; en Medellín, en el Museo de Arte Moderno de Medellín, Centro Colombo Americano y Procinal Américas; en Cali, en el Royals Films Centenario y Cinemateca La Tertulia; en Barranquilla, en la Cinemateca del Caribe y en Pereira, en la Cámara de Comercio de Pereira.