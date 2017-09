Aniquiladas por la crítica, aclamadas por el público

La vida es bella

Público: 8.6/10

Crítica: 6.9/10

La película que hoy todavía le saca lágrimas a los espectadores, en su momento fue considerada una cinta que le restaba importancia al holocausto. A los críticos les pareció en exceso cursi, y que no mostraba la tragedia de estar en un campo de concentración.

Star wars: El retorno del Jedi

Público: 8.3/10

Crítica: 5.3/10

Esta es una de las favoritas de los amantes de la saga de Lucas Film. Sin embargo, fueron tan duras las críticas a la actuación de Mark Hamill cuando interpretó a Luke Skywalker que casi le costó su carrera. La vida le ha dado nuevas oportunidades y volverá a encarnar al Jedi en Star Wars: Los últimos Jedi, la película que se estrena a finales de este año con grandes expectativas.

Mujer bonita

Público: 8.0/10

Crítica: 5.1/10

Solo un crítico de The New York Times se atrevió a decir que la película tenía “algo especial”. Hoy todavía Julia Roberts y Richard Gare siguen recibiendo regalías de la cinta aclamada por el público.

El resplandor

Público: 8.4/10

Crítica: 6.1/10

Los más grandes también han recibido palo de los críticos de cine. Eso le pasó a Stanley Kubrick con la adaptación de la novela de Stephen King a la pantalla grande. Nunca recibió tan malas críticas como con esta cinta que hoy es considerada una de las mejores películas del género Thriller.

Corazón valiente

Público: 8.3/10

Crítica: 6.8/10

Si el mundo entero conoce la historia de William Wallace es gracias a la película y a la interpretación de Mel Gibson. No obstante, la crítica desaprobó que tuviera tantos errores históricos y que además fuera una forma de Gibson de “autoalabarse”.

V de venganza

Público: 8.1/10

Crítica: 6.2/10

Se pensaría que la combinación de la producción de los hermanos Wachowski con el talento de Natalie Portman no podría producir malos comentarios. Con todo, a los críticos les pareció no era más que “otra mala adaptación de los libros de Alan Moore”.

Gladiador

Público: 8.5/10

Crítica: 6.7/10

¿Habrá una razón para que casi cada domingo al pasar canales el público se encuentre con Gladiador? La razón es que la película de dos horas y media de duración siempre representa un alto nivel de audiencia. Y, sin embargo, los críticos de medios como The Washington post afirmaron que “había que enterrarla”.

Historia americana X

Público: 8.5/10

Crítica: 6.2/10

La película fue señalada de “simplista y efectista”. Pero para la audiencia esta es una de las películas que mejor ilustra el fascismo.

Amigos

Público: 8.5/10

Crítica: 5.7/10

Esta es una de las películas francesas más exitosas de los últimos años y sin embargo tiene uno de los peores puntajes de la crítica por recurrir a clichés como amigos de diferentes clases sociales y construir personajes estereotipados como ricos blancos y desgraciados, y pobres negros, divertidos y que bailan bien.

El club de la pelea

Público: 8.6/10

Crítica: 6.6/10

Esta obra es considerada de culto. Pero Entertainment Weekly llegó a decir “si, como dice el director, la película pretende divertir, entonces las víctimas de la broma somos nosotros".

Sexto sentido

Público: 8.1/10

Crítica: 6.4/10

Es una de las favoritas entre los amantes del suspenso. Pero para la crítica es más bien una de las películas más malas del género por estar llena de “trampas” y por nunca deja ver “verosimilitud”.

La isla siniestra

Público: 8.1/10

Crítica: 6.3/10

“Algo terrible cierne sobre la a película. Tristemente, lo terrible acaba siendo el filme en sí mismo”, escribió The New York Times.

Prestigio

Publico: 8.5/10

Crítica: 6.6/10

La crítica dijo que era “una de las peores películas de Christopher Nolan”. Pero Prestigio está entre las favoritas de los seguidores del director que en su repertorio cuenta con cintas como Memento, Batman y el caballero de la noche, El origen y Dunkerque.

Bastardos sin gloria

Publico: 8.5/10

Crítica: 6.6/10

The New York Times calificó la película de Quentin Tarantino como “ridícula e insensible”. Otros medios aseveraron que ni siquiera podía catalogarse como una mala película de Tarantino, sino como una mala película de cualquier otro, es decir, de cualquiera que no haya sido grande en el cine.

Baila en la oscuridad

Publico: 8.0/10

Crítica: 6.1/10

Lars Von Trier y Björk fueron aclamados por el público por esta película que fue descrita por The Angeles Times como “tan exasperante, frustrante e irritante que resulta complicado saber por dónde empezar a diseccionarla”.

*Fuente de las calificaciones: IMDB y Metacritic.