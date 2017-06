El 24 de octubre Paul McCartney estará de nuevo en Colombia

El pasado 13 de abril del 2016 el cantautor Paul McCartney empezó su gira mundial One on One. Llevó sus canciones a varias ciudades en Canadá, Estados Unidos, Europa y terminó en Japón con un concierto memorable.

Este año el turno es para América Latina. El exBeatle tocará con su banda en Brasil en Sao Paulo 15 de octubre, el 17 de del mismo mes estará en el Estadio Mineirão, en Belo Horizonte y el 21 en el estadio de fútbol Itaipava Arena Fonte Nova de la ciudad de Slvador Bahía.

Y, finalmente, llegará a Medellín el 24 de octubre al Estadio Atanasio Girardot, donde seguramente tocará clásicos como Yesterday, Loveme do, Hey Jude o And i love her. Pero también se podrán oir canciones más actuales como My Valentine (2012) o New (2013).

Es probable que McCartney venga en compañía de los músicos que lo han acompañado en su gira, los guitarrista Rusty Anderson y Brian Ray; Paul "Wix" Wickens en el teclado, percusión, armónica, acordeón; y Abe Laboriel, Jr. en la bateria.

La noticia fue confirmada por el promotor Barrie Marshall.