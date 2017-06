Daniel Day-Lewis se retira de la actuación

El británico Daniel Day-Lewis, considerado uno de los mejores actores de su generación y ganador de tres Óscares, ha decidido retirarse del mundo del cine, informó hoy la edición digital de la revista Variety.



La portavoz del intérprete, Leslee Dart, confirmó la noticia en un comunicado, aunque no dio ninguna explicación sobre la decisión.



"Daniel Day-Lewis no trabajará más como actor. Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y a todo el público durante todos estos años. Esta es una decisión personal y ni él ni sus representantes harán más comentarios al respecto", indicó Dart.

Puede leer: Day-Lewis El camaleón del cine

La película final de Day-Lewis, de 60 años, será Phantom Thread, una cinta del director Paul Thomas Anderson sobre el mundo de la moda en la década de 1950 que se estrenará el 25 de diciembre.



En ese filme, escrito por el propio Thomas Anderson, Day-Lewis forma parte de un elenco donde también aparecen Lesley Manville y Camilla Rutherford.



Precisamente Day-Lewis ganó su segundo Óscar por There Will be Blood, obra de Thomas Anderson. Las otras dos estatuillas de la Academia que logró fueron por Lincoln, de Steven Spielberg, y My Left Foot.



Es el único artista de la historia con tres Óscares en la categoría de mejor actor. Jack Nicholson y Walter Brennan también tienen tres estatuillas, pero no todas fueron en ese campo.

Recomendamos: A la espera del maestro

Day-Lewis, conocido por su versatilidad, sus dotes para transformarse y meterse en la piel de los personajes hasta extremos insospechados, también fue candidato por In the Name of the Father y Gangs of New York.



Otras de sus cintas más destacadas fueron The Last of the Mohicans, The Age of Innocence, Nine, The Crucible, The Boxer.

Hijo del poeta Cecil Day-Lewis y la actriz Jill Balcon, debutó a los 14 años en el filme de 1971 Sunday, Bloody Sunday, aunque cuando verdaderamente llamó la atención de los críticos fue con sus trabajos en My Beautiful Laundrette y A Room With a View.

Le sugerimos: Daniel Day-Lewis, el mejor actor del mundo



El intérprete, que siempre se caracterizó por ser tremendamente selectivo con las ofertas de trabajo que aceptaba, está casado con la cineasta Rebecca Miller, con la que tiene tres hijos. EFE