20 datos curiosos de 'Game Of Thrones' que quizá no conocía

Game of Thrones se estrena este domingo 16 de Julio por HBO. Compartimos 20 datos curiosos de la serie.

1. El presupuesto de cada episodio de Game Of Thrones ronda los 10 millones de dólares. Pero en la sexta y séptima temporada hay capítulos que llegaron a costar más de 100 millones de dólares, lo mismo que puede costar una película.

2. Para las últimas temporadas de 2017 y 2018 Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Peter Dinklage y Nikolaj Coster-Walda, han firmado por un promedio de 500.000 dólares por episodio.

3. La serie casi fracasa al haber hecho un piloto que HBO consideró "muy malo". Varios actores fueron cambiados y se filmó de nuevo casi por completo.

4. En los castillos y bosques de Irlanda del Norte se rodaron la mayoría de las escenas de la casa Stark. En la Isla de Gozo, Malta, se filmaron los planos de la boda entre la Khaleesi y Drogo. Dubrovnik hace las veces de Desembarco de Rey. En Croacia se utilizaron también las fortalezas de Minceta, Bokar y Lovrijenac. Los castillos vistos desde lejos son creación digital. Para la séptima temporada también se grabó en España.

5. George R.R. Martin, escritor de la serie Cancon de Fuego y Hielo, en la cual se basa la serie Game of Thrones, ha revelado el final de la historia a los productores de la serie, por si este no termina los libros antes de su muerte.

6. En cada episodio se usan más de 700 atuendos, debido al gran número de personas que participan por capítulo.

7. El lenguaje Dothraki fue creado solo para la serie, pues en el libro se describe pero no se habla. El experto en lingüística David Peterson creó el idioma y entregó más de 1700 palabras antes de que la serie comenzara a filmarse, que luego se convirtieron en más de 3000.

8. Khaleesi es la palabra en Dothraki para "reina" en la serie y en los libros. Cientos de recién nacidas en Estados Unidos han sido bautizadas con ese nombre. También ya existen muchas Aryas en ese país.

9. Los lobos que salen en la primera temporada fueron interpretados por perros Inuit del Norte, los cuales parecen lobos verdaderos. Después estos fueron cambiados por lobos introducidos digitalmente para hacerlos ver más grandes.

10. Sophie Turner, la actriz que interpreta a Sansa Stark adoptó al perro que protagonizó a su lobo en la serie.

11. La intro de la serie cambia según los temas y las ciudades en las que se desarrolla la trama de cada capítulo.

12. George R. R. Martin puso el nombre El nombre Canción de hielo y fuego inspirado en un poema de Robert Frost que dice:

“Unos dicen que el mundo terminará en fuego, otros dicen que en hielo. Por lo que he gustado del deseo, estoy con los partidarios del fuego. Pero si tuviera que sucumbir dos veces, creo saber bastante acerca del odio como para decir que en la destrucción el hielo también es poderoso y bastaría”.

13. Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) tuvo que devorar un corazón de caballo en una escena. En realidad estaba hecho de dulces de goma.

14. El Partido Republicano de Estados Unidos denunció que una de las cabezas decapitadas que aparecían era la del ex presidente George Bush. Los productores explicaron que cuando necesitan prótesis de cabezas, brazos, y piernas no las hacen de cero y las alquilan. En las rediciones del DVD de la primera temporada de Juego de Tronos, no aparecerá más la escena de la cabeza de George Bush en una pica. (La escena aparece en el capítulo 10 de la primera temporada).

15. El fuego valyrio existió en realidad. Se llamaba fuego griego. Era un arma incendiaria usada por el imperio bizantino. Una sola flecha podía hacer arder una nave completa, tenía la propiedad de flotar y arder incluso debajo del agua.

16. Oona Chaplin, la actriz que interpreta a la esposa de Robb Stark, es la nieta de Charlie Chaplin. Ese personaje no existe en los libros.

17. El actor que interpreta al hermano de Daenerys, Harry Lloyd, es el tatara-tataranieto de Charles Dickens.

18. Mark Addy (Robert Baratheon) y Sean Bean (Ned Stark) son viejos amigos. Ambos estudiaron al mismo tiempo en la Royal Academy of Dramatic Art y ambos son de Yorksire.

19. Después de que se transmitiera el primer episodio de la serie, Jack Gleeson, el actor que interpreta a Joffrey, recibió una carta de George R.R. Martin que decía: "¡Felicitaciones, todos te odian!"

20. El muro está basado en el Muro de Adriano, de Britania.