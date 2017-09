“Des-pa-ci-to”: así destronó Taylor Swift a la canción del año

El día finalmente llegó. El reinado de 16 semanas de Despacito, el éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, llegó a su fin. Una de las artistas consentidas de los listados estadounidenses, Taylor Swift, fue la encargada de destronar a la que sin duda es la canción más popular del verano 2017.

Con su canción Look What You Made Me Do la cantante estadounidense le arrebató a Fonsi y a Daddy Yankee la posibilidad de quedarse con el récord histórico de permanecer durante 17 semanas consecutivas al frente de la lista de popularidad Hot 100, informó hoy la revista Billboard.

Despacito no pudo superar la marca de 16 semanas impuesta hace 21 años por la canción One Sweet Day de Mariah Carey y Boyz II Men, que retuvo este reconocimiento hasta este año. De ese modo, con la irrupción de Taylor Swift, el récord histórico será ahora compartido entre ambas canciones.

El indudable éxito de 2017 y el tema que triunfó entre 1995 y 1996 son los dos únicos que se mantuvieron como el tema más popular en EE.UU. durante 16 semanas seguidas, hecho que nadie había logrado en la lista de la llamada biblia de la música en los 59 años de publicación.

Sin embargo no todo es malo para Despacito. Esta semana la revista Billboard la eligió como la “Canción del verano”, algo que para quienes siguen el listado no ha causado mayor sorpresa. Con esta distinción, la canción de Fonsi y Daddy Yankee entra al selecto club de los himnos de verano en el que se encuentran, entre otros, éxitos como Get Lucky de Daft Punk, Fancy de Iggy Azalea, Cheerleader de OMI y Party Rock Anthem de la banda norteamericana LMFAO.

El nuevo sencillo de Swift, Look What You Made Me Do, con el que debutó en la lista Billboard en el puesto 77 la pasada semana, consiguió el primer puesto en reproducciones semanales (84,4 millones en EE.UU.) y ventas (353.000 en una semana). La canción, con apenas dos semanas en los listados, ya ha roto varios récords, entre ellos el de más reproducciones en streaming para una canción interpretada por una voz femenina.

Este sencillo es el primero del nuevo álbum de la estadounidense, Reputation, que se publicará el próximo 10 de noviembre, y su quinto número uno en la lista Hot 100, después de Never, Shake It Off, Blank Space y Bad Blood.

Este disco supone el regreso de Taylor Swift, quien desde 2014, con su exitoso 1989, ganó el Grammy al mejor álbum del año. Desde entonces no había vuelto a estar en un estudio.