¿ Qué pasa con las lujosas obras de arte del Presidente del Monaco FC?

Desde hace años Dmitry Rybolovlev hizo una fortuna por la comercialización de fertilizantes y a su vez ha gastado su dinero en su matrimonio, el equipo de fútbol de Monaco, del cuál también es dueño y en obras de arte. Ahora está desvalorizando muchas de las obras de arte que tiene en su posesión debido a una disputa con la persona que le ayudó a conseguirlas.

En una afirmación en un juzgado el señor Rybolovlev afirmó que creía que su asesor, Yves Bouvier, estaba cobrándose una comisión comprando las obras antes que se valorizaran más y luego vendiéndoselas al millonario por una suma mayor de dinero.

En consecuencia, las obras ahora estarán en subasta durante dos semanas en la casa de joyeros The London Artworks, lugar en donde hace mucho tiempo las obras fueron adquiridas por un valor mayor que el original.

Un ejemplo de lo anterior, es el Picasso, Joueur de flute et femme nue, o Flute player and naked woman (traducido al inglés), que fue pintado cuando el artista estaba enamorado de su última musa. Fue comprado por 35 millones en el 2010 por el magnate ruso cuando los agentes de subastas estimaban su valor en unos 8,2 y 10,7 millones de dólares.

Además, también está el caso de la escultura en bronce de Aguste Rodin, El Beso. Este fue adquirido para el señor Rybolovlev por su asesor, Yves Bouvier por un precio de 10,4 millones de dólares aunque su valor original oscila los 5,2 millones de dólares.

Esta diferencia de precios es ejemplo del fraude que se genera alrededor de las obras de arte y de su valorización; solo por esta disputa el mercado de arte a nivel internacional ha quedado en entredicho y su imágen se ha visto opacada.

Ahora, parte del problema es que como las obras fueron adquiridas por el millonario ruso y su asesor entre los años 2003 y 2013 fueron negocios cerrados, los precios originales no se encuentran accesibles para el dominio público.

Para el señor Dmitry Rybolovlev la negociación de los precios como asesor de arte o vendedor de arte por parte de Bouvier son fundamentales para la investigación. Mientras que el millonario ruso afirma que Bouvier era su agente cuando los precios fueron modificados, el señor Bouvier afirma que esa discusión es típica entre un vendedor y un comprador repetitivo. "De haberlo engañado no sería solamente el mejor vendedor de arte en el mundo sino, además, sería un genio, sería Einstein", dijo en una entrevista a la revista The New Yorker el año pasado.

En este preciso momento se adelantan juicios entre estos dos en lugares como Singapore, Monaco, Francia y Nueva York. Yves Bovier que fue arrestado en el 2015 por las acusaciones de su asesorado niega haber actuado de mala fe en ninguno de los procedimientos de compra.

Otra posible razón del accionar del señor Ryblovlev con sus obras de arte es que necesite liquidar su colección para pagar lo resultante de su divorcio. En el 2015, después de que una corte de Ginebra le concedió a su exmujer la suma de 650 millones de dólares, la mujer apeló y junto al magnate ruso llegaron a un acuerdo de carácter privado.