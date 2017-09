Cine con música protagonista

La música es espectacular, y la visual eleva la experiencia a alturas religiosas. Foto: Sarah Lee

DAVID GILMOUR: LIVE AT POMPEII

Director: Gavin Elder

Reparto: David Gilmour - Guy Pratt - Steve DiStanislao - Greg Phillinganes - Chuck Leavell - Chester Kamen - João Mello - Bryan Chambers - Louise Clare Marshall - Lucita Jules.

Return to Pompeii (2017) tiene suficiente peso propio para sumarse, no competirle, a Live at Pompeii (1972), la primera incursión de David Gilmour en las ruinas vivas de Pompeya con Pink Floyd hace 45 años. Las dos producciones hacen parte de una narrativa que suma a la rica línea de tiempo de un grupo histórico y sus miembros, que aportan a la música desde 1967.

En julio de 2017 Gilmour entregó dos noches memorables en el fantástico anfiteatro a un público que saca celulares, pero también entiende su fortuna y goza del momento. Según reza la leyenda, no se habían presenciado espectáculos ahí desde el tiempo de los gladiadores y, a sus 71 años, el rótulo de gladiador no le queda grande al histórico británico.

La película dedica los primeros minutos a presentar a los músicos, coristas, y el espacio de ensayo y preparación, en un registro corto pero íntimo. Luego, en Pompeii suelta el show musical. Con temas de su repertorio propio pero, sobre todo, con canciones de la banda que lo dio a conocer alrededor del mundo, el concierto satisface con creces (esta nota no dará spoiler del setlist, excepto lo que revela el video). Las guitarras de Gilmour son cruciales, la Les Paul, la Telecaster, La Squier son protagonistas, y claro, el Slide también. El ex Floyd las toca con sus dedos de seda que acarician y estiran las cuerdas para lograr su particular sonido. El magnetismo y maestría de Gilmour estallan en sus solos, en la dulce fuerza de sus líneas vocales.

En video: Tráiler oficial de David Gilmour, exclusivo Cine Colombia

Gavin Elder se encargó de registrar en la mejor calidad posible los espectáculos, que mezclan los juegos visuales de alta factura que presenta el guitarrista y cantante, y a sus músicos extraordinarios. aparece, cómo no, el ‘ojo de luz’, reminiscente de la espada del augurio, que suma al tapete visual, las luces y los láser.

La experiencia de Gilmour solo se presentará en cines el 13 y 19 de septiembre, en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Manizales, Cartagena y Barranquilla.

Baby no es su verdadero nombre, pero maneja como un endiablado. Foto: Sony Pictures

BABY: EL APRENDIZ DEL CRIMEN

Director: Edgar Wright

Reparto: Ansel Elgort - Kevin Spacey - Jon Hamm - Jamie Foxx - Eiza González - Lily James - Sky Ferreira

En video: Trailer de El Aprendiz del Crímen

Baby: Aprendiz del crimen (2017) cumple con su cometido principal: entretiene y transporta. No se trata de una premisa totalmente novedosa, comparte elementos con Drive (2011) de Nicolas Winding Refn, pero la gran diferencia entre ambas cintas es el frenesí: mientras Drive respira, Baby hiperventila.

La historia de Baby, un joven y talentoso conductor al servicio de una empresa criminal coordinada por Kevin Spacey, fluctúa entre la acción, los motores, la añoranza y el romance. Un factor encadena todo este salpicón: la música que mueve al protagonista y surge de los varios iPods que tiene y usa dependiendo del día y estado anímico. Sonidos de rock clásico, de soul, de Motown hacen de esta banda sonora variada y cautivante un personaje más. El protagonista la usa para inspirar sus intensas sesiones de escape al volante, y con ese envión musical se carga al espectador.