El gran teatro de la guerra en Tumaco

En una vieja canoa, en el municipio de Tumaco (Nariño), viajan hacia la vereda Bajito Vaquerita unos tambores, utensilios del común que ahora reciben el nombre de ‘escenografía’ y un grupo de jóvenes que ya han ensayado muy bien las obras que presentarán a los niños de la vereda.

El trayecto, que dura una hora por el Pacífico, se interrumpe por la marea baja y toca seguir a pie, llevando todo lo necesario para las presentaciones en conmemoración del Día Internacional del Teatro, que también incluyen bailes y música.

En la Perla del Pacífico y en municipios como Quibdó (Chocó), Maicao (La Guajira), San José del Guaviare (Guaviare) hay grupos que se están preocupando por construir memoria, reconciliación, convivencia y solidaridad en cada acto en escena. Sobre todo porque en estos lugares la guerra ha llegado con mayor intensidad.

Es común escuchar de los pobladores, cuando se toca el tema del conflicto, que conocían a alguien que mataron y, como si fuera un libreto, la mayoría dice finalmente: “no se sabe quién fue, porque hay muchos grupos armados ilegales por aquí”.



Pero el teatro ha creado resistencia. Hay jóvenes que han enfrentado los problemas del municipio en cada acto. “Yo iba por mal camino, si no te coge la guerrilla, los paras o los militares, te metes en la droga, así les pasa a muchos jóvenes, así les pasó a dos amigos que perdí. No sé quién los mató”, dice Óscar Camacho, a quien le gusta reunirse cada semana a ensayar con ‘Etnoescencia’, un grupo que se dedica a rescatar las expresiones artísticas de la cultura afrocolombiana.

Eloy, en el escenario, es un personaje que sólo vive por el trabajo y que no soporta a su esposa, Tulia, en días de fiesta patronal. Porque Tulia baila y canta en esas fechas como si fuera el último día de su vida. Un día, cuando llegó borracho a su casa después de trabajar, no encontró a su esposa y salió con ganas de matarla a machetazos. Tulia corrió, escapó y, en el intento, hizo un pacto con el diablo. Se perdió en el bosque y ahora dicen que se aparece para ver a qué niño se lleva o a qué trabajador le esconde las herramientas.

“Cuando uno ve a personajes como Tulia y Eloy actuando mientras se oye la música me parece un espectáculo lindo”, dice Juan Evangelista, director de El bambuco me está llamando, una obra que adaptó a la cultura regional para mostrar que también problemas como el machismo siguen presentes. “Los jóvenes tienen un refugio en el teatro, el arte transforma socialmente”, sentencia.

Una comparsa con bailarines, música y carteles alusivos al teatro va pasando entre casas de palafito en la vereda Bajito Vaquerita, los curiosos miran. Nora Bonilla está sonriendo.





“Ha sido muy difícil volver a mirar a los ojos, porque hubo un tiempo en el que el conflicto nos hizo desconfiar hasta del vecino”. Vio la necesidad de contar a los tumaqueños por medio del teatro lo que estaba sucediendo. “Lo planteamos porque queríamos hablar, hacer teatro social, pero contarlo de una manera. Que a la gente no le diera miedo ver nuestras obras”, dice.

Nora lidera el grupo ‘Teatro por la paz’ y se conectó con el escenario en el 2009, pero en el grupo ‘Santos americanos’. Cuando estaba en el grupo de teatro Tumacay representó a una mujer sordomuda que gustaba del baile. Después de cada presentación la gente le pedía que hablara, pero su timidez le hacía guardar silencio incluso cuando la obra ya había pasado.

Se enamoró porque el teatro le permitía decir lo que no lograba por otros medios. Cuando la Diócesis de Tumaco abrió el grupo de jóvenes fue voluntaria para llevar asistencias y refrigerios hasta que se armó de valentía y se animó a subirse a un escenario. “Es difícil para mí denunciar si no estoy haciendo teatro, me expreso plenamente cuando actúo”.

“Primero hicimos la obra La máquina y habla acerca de cómo los jóvenes se ven envueltos en el círculo de la violencia, y cómo se siente esa impotencia frente al futuro”, recuerda.



A la mayoría de sus tíos los asesinaron. “No se sabe quién fue, solamente mi mamá y mi tía murieron de muerte natural”. Su tío, que era militar, le iba a pagar una carrera universitaria en Bogotá, pero la muerte llegó y le arrebató ese sueño. “Nos dedicábamos a contar los muertos”.

Y a enterrarlos.

Su abuela, Bertilda Angulo, gritaba, lloraba y se desmayaba. Luego se quedaba quieta, no decía nada. Ese momento Nora lo ve reflejado en una obra que se llama Renacer: A una mujer le matan al hijo y no hay reacción. Como si el mundo dejara de existir para ella. Los hechos que ‘Teatro por la paz’ representa en cada acto son reales, han sucedido.

Nora recuerda una adaptación de una obra de Patricia Ariza titulada Madres, que hizo con ‘Teatro por la paz’ y que presentaron varias veces en diferentes misas. “La gente a veces se salía porque se sentía muy identificada con la obra”.

Ocho madres describen detalladamente a sus hijos. Sus gustos, su apariencia física, su personalidad, sus momentos felices, su muerte. Justo cuando Nora terminó su monólogo notó un gesto extraño en los asistentes que estaban en la iglesia, nadie aplaudió. Volteó a mirar a sus compañeras. Todas estaban llorando.