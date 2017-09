"The Handmaid's Tale" gana el máximo galardón de los Emmys

;

Sean Spicer fue una sorpresa, Alec Baldwin no tanto.



El exsecretario de prensa de la Casa Blanca apareció en la apertura de los Emmys de este domingo, que como se esperaba fueron sazonados con política en la primera edición que se celebra durante el gobierno de Donald Trump.



"Será la mayor audiencia en presenciar un Emmy, punto, tanto en persona como en todo el mundo", dijo el exsecretario de prensa de la Presidencia de Estados Unidos, detrás de un podio similar al de la Casa Blanca.



Era Spicer de verdad, haciendo una parodia de su primer encuentro con la prensa al hablar de la audiencia de la ceremonia de juramentación del presidente Donald Trump. No era Melissa McCarthy se ganó un Emmy creativo la semana pasada precisamente por esa interpretación.



El comediante Stephen Colbert, anfitrión de la noche, también dedicó varios de sus afilados chistes a Trump, nominado a dos Emmys por su programa "El Aprendiz".



Pero "a diferencia de la Presidencia, los Emmys van al ganador del voto popular", dijo Colbert entre las risas de los presentes.



"Saturday Night Live" (SNL) comenzó a cosechar los frutos de su serie de ‘sketchs‘ dedicados a la campaña presidencial pasada y los primeros días del gobierno, encarnado por Alec Baldwin.



Su aclamada interpretación le valió el Emmy a mejor actor de reparto en comedia.



"Creo que debemos decir, al fin señor presidente, aquí está su Emmy", bromeó Baldwin al subir a recibir el premio.



Kate McKinnon también ganó por segunda vez consecutiva la estatuilla mejor actriz de comedia de reparto, interpretando a la demócrata Hillary Clinton, a quien le agradeció su "gracia y coraje", y luego a la asesora presidencial Kellyanne Conway.



"Veep", otra comedia política, recibió en total 17 nominaciones, incluida la de mejor serie de comedia y mejor actriz para Julia Louis-Dreyfus, que también suena como favorita a alcanzar su sexto Emmy por su papel en la desventurada vida de la expresidenta Selina Meyer.



SNL, de NBC, recibió en total 22 nominaciones: ganó cinco en los llamados Emmys creativos, incluido el de McCarthy, y este domingo ganó otros tres.



"Y el mejor drama es..."



Donde será necesaria la bola de cristal será en el género drama.



"Downton Abbey" es historia y "Juego de tronos" está fuera de competencia, por lo que la categoría de drama está muy abierta y competida con muchos aclamados programas debutando este año.



La serie de fantasía épica de HBO sobre familias nobles peleando por el control del Trono de Hierro alcanzó un récord de 12 premios el año pasado, pero no entró en esta edición porque comenzó su séptima temporada muy tarde para ser considerada por los jurados.



En su monólogo de apertura, Colbert recomendó a los ganadores agradecer "principalmente a ‘Juego de tronos‘ por no ser elegible este año".



Es que su ausencia dejó el campo abierto para muchas aclamadas series debutantes, incluidos "Westworld"; la historia distópica de "The Handmaid‘s Tale" de Hulu, en la que su protagonista Elisabeth Moss encabeza las encuestas al premio a mejor actriz y Ann Dowd ganó como mejor actriz de reparto en un drama.



"Es el sueño de cualquier actor y estoy completamente agradecida", dijo.



Está también la serie de terror "Stranger Things" de Netflix, el drama familiar "This Is Us" de NBC y "The Crown" (Netflix), sobre el ascenso al trono de la reina Isabel II, que ganó una estatuilla con John Lithgow como mejor actor de reparto de drama por su papel como el primer ministro Winston Churchill.



"En estos tiempos tan locos" la vida de Churchill "aún como un hombre viejo nos recuerda cómo luce tener coraje y liderazgo en un gobierno", indicó.



Las renominadas "Better Call Saul" (AMC) y "House of Cards" (Netflix) no hicieron más fácil el trabajo de los jurados.



"Stranger Things", que ya ganó cinco de los Emmys creativos, es vista como ganadora a mejor serie dramática por casi todos los expertos de Gold Derby. Aunque los sitios especializados Variety y The Hollywood Reporter se lo dan a favorito a mejor actor del género.

Nicole Kidman estuvo en el inicio de la gala en el escenario. Foto AFP.