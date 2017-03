“La música electrónica en Colombia se ha profesionalizado”: Óscar Mulero

Este sábado, durante 15 horas, la música electrónica se tomará Medellín. En Plaza Mayor, el centro de eventos de la capital paisa, se llevará a cabo la octava edición del Freedom Festival, uno de los eventos más importantes para la escena electrónica en Colombia. Serán más de 40 presentaciones en cuatro escenarios diferentes.

Entre los invitados internacionales está el madrileño Óscar Mulero, el representante más importante del techno español y el líder de dos de los sellos más importantes de música electrónica en su país (PoleGroup y Warm Up), con los que todo el tiempo busca nuevos artistas y sonidos diferentes.

Desde que conoció la música electrónica, a mediados de los años ochenta, se ha convertido en uno de los exponentes más importantes del género. Hablamos con él horas antes de su llegada a la capital de Antioquia:

Semana.com: Por la cantidad de festivales y de artistas que vienen al país, uno pensaría que en Colombia la escena de la música electrónica vive una de sus mejores épocas, ¿cómo la ve usted desde afuera??

Óscar Mulero: Sin duda ha mejorado y cambiado mucho en los últimos años. Existe una gran diferencia de cómo es la escena a día de hoy a como era cuando hice mis primeras visitas hace más de 10 años. Todo se ha profesionalizado, ha crecido y el público es, en general, mucho más receptivo.

Semana.com: ¿Cómo ve a los nuevos artistas y al talento local?

O.M.: Dentro de la escena Techno colombiana mi favorita es Adriana López. Es una artista a la que sigo y es quien me resulta más interesante como Dj.



Semana.com: Luego de vivir más de 30 años en este mundo, ¿por qué cree que la electrónica mueve a tanta gente? ¿Por qué gusta tanto?



O.M.: Creo que te sobran algunos... ahora son 26 años. ?El techno es de los estilos más populares dentro de la electrónica y la escena es cada vez más grande a nivel mundial, con lo que cada vez le resulta más atractiva a la gente. Si crece la escena, es normal que como consecuencia cada vez despierte interés en más gente.



Semana.com: Acabando la década del 80 y comenzando la del 90, sitios como New World o The Omen (en donde usted se presentó por mucho tiempo) fueron claves para el desarrollo de la música electrónica en Madrid, ¿siente que hoy la música techno se vive distinto a cómo se vivía en aquella época?



O.M.: Es cierto que ha pasado mucho tiempo y ha habido una gran evolución en todos los sentidos, pero en definitiva no ha cambiado tanto en lo más importante: la conexión entre música y el que va a bailarla. La inquietud e interés por escuchar esta música en determinado contexto, en determinadas condiciones y localizaciones, hace que el germen siga siendo el mismo, y siga viva esta interacción entre el Dj y el público que está en la pista.

Semana.com: Usted también es dueño de un sello musical, ¿cómo ve al mercado de la

electrónica hoy?



O.M.: En el caso de la música que se edita en mi sello, diría que no es una tarea fácil, y que encontrar el equilibrio entre editar nuevo material de artistas nuevos y que salgan los números después de las ventas se hace complicado la mayoría de las veces. Este compromiso entre dar a conocer nuevos artistas y así seguir apostando por este sonido de cara al futuro es una labor bonita y compleja a partes

iguales… pero la pasión por este sonido sigue tirando del carro.



Semana.com: ¿El mundo digital y el Internet han favorecido a la música electrónica o

la han afectado como lo hicieron con el mercado tradicional de los discos

hace unos años?



O.M.: Hay parte en la que ha favorecido: la difusión de cualquier tipo de música, no solo la electrónica, es hoy mucho más fácil e instantánea gracias al internet. Antes llevaba mucho más

tiempo. Pero también ha afectado a pequeños sellos discográficos en cuanto al nivel de ventas del formato físico. Muchos de ellos han dejado de editar en este formato por esta razón. Es un debate muy extenso, que podría llevar mucho más que una corta entrevista.

Semana.com: ¿La electrónica es una moda? ¿Podría pasar de moda en algún momento o

usted cree que ya está aquí para quedarse?



O.M.: Han pasado más de 20 años desde la revolución de la música electrónica… me parece que ya son demasiados como para ser una moda. Definitivamente: lleva siendo la música del futuro desde hace unos cuantos años y está aquí para quedarse.