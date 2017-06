‘Paula’, la revolucionaria del arte

Paula Modersohn-Becker fue una pintora reconocida por su aporte al expresionismo en Alemania y además por ser la primera artista mujer a quien se le dedicó un museo. Empezó a pintar cuando tenía 14 años, y aunque murió a los 31, dejó un legado de 750 pinturas, 13 estampas y cerca de 1.000 de dibujos. Su vida artística y su conflictiva historia de amor con su esposo, el paisajista alemán Otto Modersohn, son el centro de Paula, una película de Christian Schwochow que reúne amor, sensualidad e historia.

El largometraje narra los últimos seis años de vida de la pintora que también dejó un sinnúmero de cartas donde reflexionaba sobre la muerte, la vida, el arte y su deseo de ser madre. La cinta está ambientada a principios del siglo XX, justo en un momento en que las mujeres que se acercaban al arte eran tenidas por aficionadas, pero nunca por profesionales. La colonia tranquila de Worpswede (Alemania) y las calles bohemias de París (Francia) son los escenarios donde se ve toda la fuerza de Paula, quien se rehúsa a la pintura tradicional y logra poner su sello personal en cada uno de sus lienzos.

Autorretrato embarazada, que le regaló a su marido para su sexto aniversario de boda.

La cinta es protagonizada por Carla Juri (Blade Runner 2046), Albrecht Abraham Schuch (Midiendo el mundo) y Stanley Weber (Violette). Semana.com habló Christian Schwochow, director también de November Child (2008), Cracks in the Shell (2011) y West (2013), largometrajes que han sido aplaudidos por la crítica especializada en Alemania.

Semana.com: ¿Cómo nace la idea de hacer la película sobre Paula Becker?

Christian Schwochow: Un productor alemán me preguntó si quería hacer esta película. Él había trabajado en el proyecto con dos guionistas, estaban buscando un director y me lo pidieron a mí. Conocía las pinturas de Paula antes y me encantaban, pero no tenía idea de su historia personal, que es absolutamente maravillosa. Ella era una mujer joven radical y valiente a la edad de 20, hace más de 130 años, en una época en la que las opciones para las mujeres eran muy limitadas. Y la manera en la que siguió su camino y su pasión y se convirtió en una pintora, es completamente increíble, te quita el aliento.

Al mismo tiempo, la vida de Paula cuenta una gran historia de amor con su esposo Otto y cuando leí el guion, sentí que esto no era solamente una biografía histórica, es una historia moderna que trata muchos problemas que tenemos hoy, y por eso quise hacer esta película.

Semana.com: ¿Qué documentos usaron para lograr la historia?

C.S.: Hicimos muchas investigaciones para la película. Fue genial que Paula no solo era pintora, escribió mucho. Anotó en diarios casi todos los días y en ellos reflexionaba muy abiertamente sobre ella misma, sobre sus emociones, sus dudas, lo que le molestaba. Todos estos diarios se pueden leer hoy en día y ese fue un gran tesoro para saber más del personaje de Paula Modersohn-Becker. Además escribió muchas cartas, con Otto, con Rilke, con su mejor amiga Clara. De hecho me pregunto cuándo tenía tiempo para pintar porque escribía mucho.

Especialmente las cartas con su esposo Otto son grandiosas, muy buen material. Pero el material más importante fueron las pinturas, porque al pararse en frente de las obras de Paula por horas y días es cómo realmente llegas a conocerla y lo que la hace especial como artista. Encuentras todos los temas que le interesaban como la vida y la muerte, dar a luz, morir, envejecer, la belleza de vivir, la fealdad. Para mí la investigación más importante fue volver a sus pinturas tan seguido como fuera posible.

Semana.com: ¿En la historia de amor de Paula se dieron algunas licencias históticas?

C.S.: La historia de amor de Paula y Otto es muy especial. Otto era un poco mayor y ya había perdido su primera esposa, así que tenía miedo de perder a Paula. Esa era la razón principal por la que no quería acostarse con ella y al mismo tiempo creo que estaba asustado de no ser capaz de satisfacerla.

Hay muchos historiadores que dicen que ellos tuvieron una relación difícil, lo que es cierto porque ambos eran individuos muy fuertes y querían ser tan independientes y libres como fuera posible. Pero al mismo tiempo querían ser una familia, criar hijos. Era muy complicado para Paula ser feliz en esta colonia artista del norte de Alemania porque era muy solitaria, pequeña y cerrada. Ella necesitaba algo grande, por eso quería ir a París y Otto no quería ir con ella. Pero cualquier dificultad que tuvieran, no dejaban de comunicarse el uno con el otro. Así que aunque había momentos en los que no pasaban tiempo juntos, Otto era alguien muy respetoso. Creo que fue un gran hombre al darse cuenta en un punto que él tenía talento, pero su esposa era un genio y él podría dar un paso atrás, presentar esta opinión al mundo y apoyarla. Paula y Otto fueron una pareja muy moderna y llevaron su relación de esta manera.

Semana.com: ¿Qué descubrió de la vida de Paula Becker en el proceso de hacer esta película?

C.S.: Al leer todos los textos de Paula y ver sus pinturas una y otra vez, me doy cuenta que ella no solo era mujer y una artista seria, era joven a cualquier edad y ella quería aprovechar la vida y sentirse a sí misma. Ella estaba feliz de estar viva y al mismo tiempo había una extraña melancolía y hasta alguna depresión en algunos momentos que sentía que no iba a llegar a ser muy vieja y que no iba a vivir para siempre, lo que fue verdad porque murió después de cumplir 30 años. Así que no puedo señalar un aspecto puntual, encontré tantas capas de este personaje. Pero una cosa es segura para mí: ella fue una de las más modernas y radicales artistas en la historia del arte, y una persona muy valiente.

Retrato de su hijasta, Elisabeth.

Semana.com: ¿Que es lo que más le gusta del personaje y de la interpretación de la actriz Carla Juri?

C.S.: Conocí a Carla Juri hace unos años en una fiesta de navidad en Berlín y la encontré mágica, me pareció muy especial: la manera en la que habla, se mueve. No nos conocimos realmente, pero compartimos un cigarrillo esa noche y unos años después cuando comencé con el casting para Paula, ella vino a mi mente. Pero el idioma nativo de Carla no es el alemán, ella es de la parte italiana de Suiza y vive en Londres, así que ella no quería venir a una audición porque no se sentía familiarizada con el idioma.

Hice casting con más de 70 actrices alemanas, y para ser honesto, fue frustrante, y un día fui a Londres, me encontré con Carla, y le dije que viniera a Berlín y me diera la oportunidad de hacer un casting con ella. Cuando vino estuve muy seguro que tenía que ser ella porque es una rebelde, es tan inteligente y va más allá con cualquier personaje. La pasamos muy bien trabajando en esta película y fue así porque Carla se dedica mucho a un filme y va muy profundo y lejos. Fue una experiencia hermosa.

