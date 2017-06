"La gente del Pacífico debe vivir de forma digna, como cualquier ser humano"

Chocquibtown se ha convertido en una de las bandas latinoamericanas con mayor renombre gracias a su particular mezcla de sonidos urbanos y folclor del litoral Pacífico. Su sonido no se puede encasillar en un solo género; fusionan funk, hip hop, reggae, pop, ritmos latinos y elementos de la música electrónica. Su originalidad los ha hecho acreedores de premios como dos Grammy Latino en 2010 y 2014 por su canción “De Donde Vengo Yo” y su álbum ‘El Mismo’.

La agrupación lanzó su primer disco titulado ‘Somos Pacífico’ en el año 2006. Sus dos más recientes álbumes ‘Eso Es Lo Que Hay‘ recibieron disco de oro por ventas y en diciembre de 2013 lanzaron al mercado ‘Behind The Machine‘, álbum con que fueron nominados a los Grammy Anglo más recientes.

Después de haber vendido más de 60.000 discos de ‘El mismo’ Chocquibtown ahora se ha hecho merecedora de un triple álbum platino. La noticia ha llegado poco antes de que la agrupación lance su nuevo disco.

SEMANA: El Pacífico estuvo en paro cívico reclamando sus derechos, ¿qué piensan ustedes de esa manifestación?

Goyo: Eso tenía que pasar, es una gran coyuntura que ha hecho que muchos estén atentos. Logró que el Pacífico se mirara a sí mismo para entender que debemos unirnos, reflexionar sobre nuestras problemáticas, aprender a reclamar lo que es nuestro. Y lo que es nuestro es vivir de manera digna, como debe vivir cualquier ser humano. Para mí este es el inicio, siento que no es una protesta light como muchas otras, sino una fuerte. La ganancia no es haber levantado los paros sino haberse sentado y alcanzar propuestas, que la idea es que no se vayan a quedar ahí. Nosotros no somos “los pobres”, como dicen, lo que tenemos es una riqueza mal administrada...



Tostao: Se levantó un dragón. Los pueblos del Pacífico entendimos que ahora somos más fuertes unidos. La invitación es a mirar la situación en la viven muchos en el país -no solo el Pacífico, sino en general-. Con el poder más grande que tiene desde 1960 todo el hemisferio: el voto, espero que estos paros hayan generado la conciencia suficiente en la gente para castigar o premiar, para elegir a los que se van a sentar a dialogar con el Gobierno central.

SEMANA: Ustedes empezaron sus carreras resaltando al Pacífico, ¿cómo ha evolucionado Chocquibtown en estos años?



Tostao: Nuestra música siempre va a tener elementos de nuestra región porque a nosotros no nos la enseñaron, nosotros vivimos allá, la conocemos de esquina a esquina. La música nuestra que está ahorita en la calle se llama ‘Hasta que amanezca’ y tiene las mismas marimbas de chonta que tiene ‘Somos Pacífico’, ya han pasado años pero la marimba no hay por qué quitarla de la música.



Slow: Hay algo chistoso, hay momentos en que uno muestra su música y uno piensa que está haciendo algo que suena muy distinto, pero la gente dice: “Eso suena a ustedes”. Eso pasa porque a nosotros eso nos sale natural.



Goyo: Nosotros no tenemos muchos reparos a la hora de hacer los álbumes, solo hay uno: siempre tenemos una canción que habla de nuestras raíces. Eso pasa en el álbum ‘Somos Pacífico’ con la canción con el mismo nombre; pasa también en ‘El Mismo’, que también tiene una canción muy política, esas son de las que por ejemplo no pasan en radio pero así se llama nuestro álbum; y en el que viene también va a haber algo parecido, más ahora que pasaron las protestas, hay algo que viene a inspirarnos.



SEMANA: ¿Cómo les ha ido en la transición de ser independientes a entrar a la industria con un sello discográfico?

Tostao: El camino se va poniendo más claro. Cuando te compran más de 60.000 discos entiendes muchas cosas ... Nosotros nos dimos cuenta de que nosotros somos artistas y no distribuidores. Nosotros hacemos arte, pero de forma independeinte no podíamos hacer que nuestra música llegara a tantos sitios. Y las disqueras entendieron que no son artistas, por eso nos dejan trabajar de forma independiente en nuestro arte. Es ‘the best of both worlds‘ (lo mejor de ambos mundos). Si nos preguntan cómo conseguir nuestro primer álbum no se puede, pero ahora gracias a las disqueras la gente puede encontrar nuestra música en cualquier parte y en varias plataformas.

SEMANA: Al ser más visibles comercialmente, ¿pueden hacer también hacer más visibles las problemáticas de su región?

Tostao: Si hacemos bien nuestra labor vamos a tener una influencia en la sociedad. Por ejemplo, si yo me gano un Óscar por musicalizar una película el presidente Santos me va llamar a felicitarme y cuando me llame le voy a decir “oiga, ¿y la carretera del chocó?”. Aunque espero que para ese entonces ya no sea necesario… Nosotros pensamos que la única forma de transformar la sociedad es haciendo bien nuestro trabajo, nuestro arte… Otro ejemplo: si un niño del Chocó, Guajira o de Córdoba me ve triunfar aún cuando vengo de un pueblo pequeño, de una familia muy humilde, va a pensar que él también lo puede lograr.