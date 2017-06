“Un libro con esa fuerza descomunal se da cada muchos años”

SEMANA: ¿Por qué ‘Cien años de soledad’ se convirtió en el fenómeno que es?



CLAUDIO LÓPEZ: Por lo más obvio: su arrolladora fuerza imaginativa atrapó al primer lector, y de ahí en adelante. Un libro con semejante fuerza descomunal se da cada muchos años.



SEMANA: ¿Qué impacto tiene actualmente la obra en ventas?



C.L.: Siempre, y año tras año, es uno de los libros más vendidos del fondo editorial en todos los países de lengua castellana. En España es el título más vendido de García Márquez, y lo mismo se puede decir de Colombia.

SEMANA: ¿Le sorprende la popularidad de la novela en algún país en particular?



C.L.: La obra despierta interés en todos los países del mundo. Su fama y su popularidad llegan a todos los rincones, en sus decenas y decenas de traducciones.



SEMANA: ¿Cree que habrá gran celebración de los 100 años de ‘Cien años de soledad’?



C.L.: Por supuesto que sí. Si el libro ha sobrevivido en estado de gloria 50 años, llegará a los 100 en estado de mayor gloria si cabe.

SEMANA: ¿Cómo explica que Carlos Barral y otros editores hayan rechazado esta obra hace más de 50 años?



C.L.: Ese es un detalle anecdótico y sin importancia. Por nuestras mesas pasan centenares de manuscritos cada año. Es imposible dar buena cuenta de todos y a todos se nos han escapado y se nos volverán a escapar libros importantes. Es probable que no tan importantes como Cien años, pero ya le digo que esto es algo que me parece anecdótico.



SEMANA: ¿Usted como editor le habría hecho alguna corrección a ‘Cien años de soledad’?



C.L.: Es una pregunta difícil de responder. Yo he trabajado directamente los manuscritos de cinco o seis libros del Gabo, y lo cierto es que estos llegaban en su sexta o séptima versión, extraordinariamente pulidos, casi listos para imprenta. Apenas si había motivo de corrección, tal vez un acento aquí, un gazapo allá…