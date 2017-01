"En tiempos difíciles las personas pueden encontrar belleza": Helen Mirren

Howard era un publicista exitoso pero sufre una tragedia que hace que se aleje de la realidad. Sus amigos tratan que vuelva a ser el de antes, pero él se dedica a escribir cartas al amor, a la muerte, y al tiempo, para encontrar respuestas a sus cuestionamientos existencialistas. De forma inesperada estos conceptos cobran vida y empiezan a dialogar con él para que pueda entender cómo estos sucesos y sentimientos se entrelazan y hacen que la vida sea bella.

Esta es la historia dirigida por David Frankel - creador también de El Diblo viste a la moda- y escrita por Allan Loeb. Cuenta con un gran reparto entre quienes están Will Smith, Edward Norton, Keira Knightley, Michael Peña, Naomie Harris, Jacob Latimore, y con las ganadoras del Oscar, Kate Winslet y Helen Mirren, quien habló con Semana.com.

Ver tráiler:

Semana.com: ¿Por qué decidió ser parte de Belleza inesperada?

Helen Mirren (H.M): Definitivamente fue la combinación del guión de Allan Loeb y la dirección de David Frankel. Saber que estás en manos de un director realmente inteligente, quien además ha dirigido una de mis películas favoritas como Marly y yo, fue una gran ventaja. También el hecho de saber que una de los compañeros de trabajo sería Will Smith, quien es un actor y una persona maravillosa. Pero fue el guión el que hizo que decidiera entrar en el proyecto.

La historia realmente te engancha y el mensaje fundamental era verdaderamente hermoso. Belleza inesperada es una película muy positiva, optimista y de alguna manera, algo que yo podía creer: que en las horas de oscuridad, en los tiempos de mayores desafíos, las personas pueden encontrar belleza real en sus vidas.

Semana.com: En la película usted interpreta a Brigitte, quien encarna a la Muerte. ¿Cómo logró personificar un concepto tan abstracto?

H.M.: Recuerdo cuando estaba en el ‘casting’ para hacer Antony y Cleopatra. El director quería que Michael Gambon, quien interpretaba a Antony, y yo hiciéramos una improvisación. A mí me pidieron que interpretara a una hoja de lechuga y a él se le pidió que fuera un plumero. Los actores entran en situaciones como estas muy frecuentemente. Es lo que hacemos. Nos sumergimos en un mundo de imaginación y tratamos de darlo a la audiencia.

Semana.com: Brigitte usa su sentido del humor para relacionarse con Howard (Will Smith), pero parece que él no lo tiene. ¿Cómo fueron esas escenas con él?

H.M.: Will se comunica muy bien con cada persona en el set, pero, al mismo tiempo, es capaz de gravitas y seriedad. Obviamente está interpretando a un personaje que está sumergido en un profundo dolor psicológico, y él no es tímido para interpretarlo ni se avergüenza de eso, jamás.

Tampoco es que lleve al personaje al set como una gran y oscura nube sobre él. Él es capaz de ser completamente serio y juguetón al mismo tiempo.

Semana.com: ¿Puede hablarnos de cómo fue trabajar con Michael Peña, con quien comparte varias escenas?

H.M.: De alguna manera, cada personaje tiene una pequeña película dentro de la película. Y mi pequeña película se trataba de la relación entre Brigitte y el personaje de Michael, Simon. Tuve mucha suerte porque Michael es extremadamente gracioso y animado. Él tuvo que actuar en contra de todo eso, enfrentó un gran desafío porque debía seguir un viaje callado y oscuro. Pero el hecho de que Michael es ingenioso, divertido, brillante y un ‘petardo’, dio picante a la forma en que desempeñó el papel.

Semana.com: ¿Cómo es David Frankel como director?

H.M.: David realmente fomenta la improvisación. Aunque no me gusta categorizar a las personas, podría decir que David es muy muy bueno en comedia. Yo estaba muy sorprendida acerca de lo detallista y meticuloso que es. David sólo podía trabajar en algo hasta que él se sentía que estaba bien.

Semana.com: ¿De qué forma rodar en Nueva York sumó algo a la experiencia de hacer esta película?

H.M.: Nos ayudó mucho el hecho de que se grabara en Nueva York. Yo desafío a cualquiera a no encontrar magia en Nueva York en Navidad. Las luces, las ventanas de las tiendas y el resto de la ciudad... Pero nosotros no grabamos en Navidad, estábamos en Semana Santa en ese entonces y tuvimos que recrear a Nueva York en el tiempo de Navidad. Fue divertido porque mi esposo (El director Taylor Hackford) estaba rodando al mismo tiempo y ambos estaban rezando por nieve, pero era poco tarde para que nevara (risas).

Semana.com: ¿Hubo un momento inesperado o particularmente memorable en la producción?

H.M.: Amé todas las escenas en el teatro. La idea de personas sentadas en la oscuridad, mirando esa luz en el escenario, siendo transportadas a otro mundo, es mágico. Tuvimos un maravilloso set de teatro que también era mágico, así como extraño e inexplicable.

Semana.com: El vestuario de Brigitte es tan interesante como el concepto mismo de la muerte. ¿Cómo decidieron sus trajes para este personaje?

H.M.: David y Leah Katznelson (diseñadores de vestuario) y yo hablamos bastante acerca del vestuario. Un día cuando estábamos caminando por las calles de Nueva York, en una esquina cerca de donde yo me quedaba en East Village, David dijo; “Quiero que Brigitte se vea como si ella viniera de este lugar”. En ese momento pasó una mujer con cabello rosado brillante y yo dije “¡allí está Brigitte!”. Pero cuando hicimos los trajes y el maquillaje y me probé una peluca rosa brillante pensamos que estábamos lanzando el puesto demasiado lejos. (Risas).

Para la personificación de Brigitte elegimos el color azul. Yo no quería que fuera negro, no podía ser negro, ella no era un grim reaper (El personaje esquelético con manta negra y una hoz que personifica a la muerte en muchos mitos). Hice una búsqueda por internet de imágenes de la muerte que eran todas horribles. Pero una de las cosas que me gustó fue un pájaro azul, que en algunas culturas es la imagen de la muerte. Azul es el color del cielo y del océano, y eso tiene una sensación eterna al respecto. No es depresivo, pero tampoco es alegre. Así que un montón de pensamiento entró en eso. La bufanda emplumada de Brigitte es un reflejo de la imagen de esa ave. Así es como mezclamos todos esos elementos en un traje.

Semana.com: ¿Qué espera que la audiencia experimente cuando vea esta película?

H.M.: Espero que se sientan levantados y movidos, pero sobre todo, entretenidos. También espero que la película les dé optimismo y una fortaleza para ayudarlos a través de los tiempos oscuros.