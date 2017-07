“La música del cine es más cercana a la gente”

Hace 20 años, cuando J.K. Rowling publicó Harry Potter y la piedra filosofal, nació un fenómeno que cambió para siempre la literatura juvenil en todo el mundo. Era el primero de una saga de siete libros sobre un niño huérfano y maltratado que se entera que tiene poderes mágicos y que a partir de ese momento asiste a una escuela de magia en la que intenta sobrevivir a la ira de su archirrival, un mago tenebroso que asesinó a sus padres y que, inexplicablemente, perdió sus poderes cuando intentó acabar con él siendo recién nacido.

El libro se convirtió en un éxito sorpresivo y Harry Potter le dio la vuelta al mundo. Tanto que en 2001 Warner Bross decidió llevar la historia al cine, en una serie de películas que musicalizó John Williams, el maestro de las bandas sonoras.

Precisamente, para celebrar el aniversario en Colombia, Paramo Producciones preparó un evento especial. Este 7, 8 y 9 de julio, en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá, la Orquesta Nacional Sinfónica de Colombia interpretará en vivo la banda sonora de Harry Potter y la piedra filosofal, mientras que en la pantalla se proyecta la película a tiempo real. Cuatro funciones de un formato de cine conciertos que ya se ha implementado en otros países. Semana.com habló con Claudia Franco, directora de la orquesta, sobre el evento y la importancia de la música en el cine.

Semana.com: ¿Esta es la primera vez que la orquesta se presenta en este formato de cine conciertos?

Claudia Franco: No. En un festival de música clásica que se hacía en el teatro Julio Mario Santo Domingo hicimos alguna vez Music of the life, una película muda y muy antigua. También hemos hecho cosas similares, como interpretar en vivo la música de varias películas, aunque no con la cinta corriendo al mismo tiempo, que es lo que va a pasar en esta ocasión.

Semana.com: ¿Cómo nació la idea de hacer este concierto?

C.F.: Es un proyecto de Paramo Producciones. Ellos tuvieron la posibilidad económica de comprar los derechos para hacer el evento, porque es una idea que viene de Estados Unidos. Nosotros habíamos tenido ganas de hacer muchas veces este tipo de propuestas, pero no tenemos toda esa plata (risas). Esta vez fuimos afortunados, porque ellos nos buscaron y nos invitaron. Nosotros aceptamos porque es una manera de acercarnos más a otros públicos, con un formato que es distinto al de los conciertos clásicos, y que muchos entienden mejor. Además es una oportunidad de oro porque es música con una riqueza enorme y cierta complejidad, pero que es mucho más cercana a la gente.

Semana.com: Con la película en la pantalla la posibilidad de error es cero…

C.F.: Sí. Lo que normalmente se hace es que el director tiene que marcar el tempo y las entradas con una precisión total. Él tiene la posibilidad de estar viendo la película, mientras la orquesta no, porque los músicos están de espaldas a la pantalla. En algunos casos hay unos monitores con una especie de temporizador, que es el que se usa cuando graban la música de películas: los músicos van siguiendo la historia con un contador de ritmo para que puedan seguir el fluir de la música como debe ser.

Semana.com: ¿Quién va a dirigir la orquesta y cuántos músicos habrá?

C.F.: Shih Hung Young, de Kuala Lumpur, quien fue violinista de Julliard y ha estado tras la interpretación de las bandas sonoras de El Señor de Los Anillos, Gladiador y El Padrino. Y son aproximadamente 70 músicos: violines, chelos, violas, trompetas, contrabajos, flautas, timbales, saxofones, clarinetes, etcétera.

Semana.com: Está no es la primera experiencia de ustedes con el cine, también han grabado las bandas sonoras de algunas películas colombianas, ¿cómo ha sido esa experiencia?

C.F.: Nosotros hemos trabajado con Alejandro Ramírez en películas como La sargento Matacho (2015), de William González, Poker (2011), de Juan Sebastián Valencia, y en algunos documentales, como Colombia, magia salvaje (2015). En septiembre, además, va a salir el primer largometraje en dibujos animados hecho en Cali, y esa música también la grabamos nosotros. Y sobre la experiencia… creo que es mucho más divertido tocarla al tiempo que va pasando la película.

Semana.com: ¿Por qué?

C.F.: Es un poco más agotador grabarla. Toca repetir muchas veces el mismo segmento para que suene perfecto, y después te sale un trabajo de edición importante. En cambio en este caso hay que meterse en el cuento y echarse la sinfonía completa. Aunque yo creo que nuestros músicos disfrutan mucho ambas cosas. Además, ¿a quién no le gusta verse en los créditos? (risas).

Semana.com: La música está muy conectada al cine. Muchas películas, de hecho, se recuerdan mucho por sus bandas sonoras, ¿cuáles le gustaría que interpretara la orquesta?

C.F.: A mí me fascina la música de Morricone (Ennio). Pero también la que aparece en películas animadas. Yo, por ejemplo, haría la música de Lilo y Stitch o la de El Rey León matada. También la de Fantasía. Y, en realidad, la de Harry Potter me parece genial.

Semana.com: ¿Qué otro tipo de eventos están planeando para acercarse más a nuevos públicos?

C.F.: Hemos buscado hacer conciertos de fusión con otro tipo de música. Lo hicimos con Fonseca y con otros cantantes populares. También preparamos musicales; el próximo año vamos a abrir con West side story (1961), por ejemplo. Yo creo que la clave es presentar música que de alguna manera está metida en la cabeza de la gente y les genera recordación. Además tenemos otro proyecto con niños: estamos invitando a los ensayos generales a muchos colegios, para que vaya y hablen con el director y los músicos.

Semana.com: ¿Y es posible que vengan más cine conciertos como este?

C.F.: ¡Claro que sí! Si nos invitan o si salen proyectos, estaríamos encantados.

