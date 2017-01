Diez videos para recordar a David Bowie

Hace un año el mundo de la música recibió uno de sus golpes más duros tras la muerte de David Robert Jones, un gran ícono de la cultura popular. Además de destacarse como músico, David Bowie impactó a varias generaciones por ser una persona visionaria y con una capacidad de innovación sin igual. Su manera particular de crear la demostró hasta el final de sus días, incluso con su último álbum Lazarus. Este es un listado para recordar su ingenio.

1. Blackstar

Es el corto que lanzó el artista el 8 de enero de 2016, el día que cumplió 69 años. Dos días después murió. En el videoclip Bowie aparece con los ojos vendados para no ver lo que llega. Es protagonista de un universo denso, oscuro y opresivo, con rituales propios de las sectas, individuos crucificados y dolor. Parte del video también aparece en Lazarus.

2. Lazarus

3. The next day

Tras diez años sin publicar un disco, David Bowie soprendió a sus seguidores en 2013 con The Next Day. En imagenes se puede ver al actor Gary Oldman interpretando a un sacerdote católico junto a Marion Cotillard en un burdel lleno de personajes amenazantes.

4. The stars are out tonight

En este clip que también hace parte de The Next Day (2013). David Bowie actua con la actriz Tilda Swinton. Tienen una vida plácida en un barrio cualquiera, pero luego de comprar algo en un supermercado, todo se complica.

5. Underground

Este tema hace parte de la banda sonóra de la película Dentro del laberinto. Allí Bowie representa a algunos de sus alter egos como, Ziggy Stardust, The Thin White Duke y el propio Jareth de la película. Además, en un momento dado se convierte en un personaje de dibujos animados, algo muy habitual en los inicios de la era de los videoclips en los ochenta.



6. Blue jean



Es el sencillo estrela del álbum Tonight de 1984. David Bowie llamó al cineasta Julian Temple para rodar un corto de 20 minutos, que también tiene versión corta, en el que se relata los esfuerzos de un muchacho para seducir a una joven.

7. Ashes to ashes

Esta canción pertenece al álbum Scary Monsters (and Super Creeps) lanzado en 1980. para este video Bowie se disfrazó de varios personajes raros y perturbadores, entre ellos el arlequín.

8. Life on mars?

Este tema fue conocido en 1971 como parte del disco Hunky Dory. Mick Rock fue el director del videoclip rodado en mayo de 1973 en los camerinos del Earls Court de Londres. Es un video en el que queda demostrado que la sola presencia de Bowie es necesaria para impactar.



9. Space Oddity

Cuando grabó este tema en 1969 Bowie todavía era un desconocido. Por esa época también realizó su película Love you till tuesday, una cinta con la que pretendía darse a conocer y llegar al público.

10. Liza Jane

Fue la primera canción editada por David Bowie en 1964, cuando el artista tenía sólo 17 años. Se trató de un arreglo del viejo estándar Li‘l Liza Jane. Bowie grabó la canción otra vez en el año 2000 para el álbum Toy, el cual nunca fue oficialmente editado pero finalmente fue filtrado a través de internet en 2011.