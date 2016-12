Adiós a Pepe Sánchez, un artista verdadero

Las artes escénicas en Colombia están de luto. Luis Guillermo Sánchez, conocido como Pepe Sánchez, murió a sus 82 años. Antes de morir, Semana.com habló con él sobre su trabajo, las telenovelas y el cine.

El director, actor y escritor de obras para teatro cine y televisión recibió a periodistas de este portal en su apartamento de la calle 72. Vestía un jean, un saco azul y una bufanda. Al principio parecía serio y lejano. Con una voz apacible pedía que nos ubicáramos en el lugar que quisiéramos. Ese lugar fue una sala grande a la que le entraba la luz de la tarde por una ventana que tenía un aviso de ‘se vende’.

Estaba entusiasmado porque quería hacer cine, que era lo que realmente lo llenaba. “Aunque he trabajado muchos años en televisión, lo que más me gusta es el cine. Ahora estoy trabajando en varios proyectos. Apenas estén concretos les aviso”, dijo.

Estaba hospitalizado hace 20 días, pero antes de eso vivió cada día lúcido, activo y sonriente.

Además de sus planes de encontrarse con sus dos hijos menores en Estados Unidos, su meta próxima era lograr que se aprobara la ley que lleva su nombre, la Ley Pepe Sánchez, que busca básicamente que los directores y escritores puedan cobrar regalías por sus producciones. Él recibió el año pasado 60 millones de pesos por lo que se recaudó con Café con aroma de mujer en Argentina. Sin embargo, aún necesitan el apoyo del Estado para que se convierta en una Ley, que ya pasa el tercer debate en el Senado.

“Hace falta más. Incluso estoy vendiendo el apartamento porque los directores, al igual que los escritores, no tenemos pensión y tampoco recibimos dinero por regalías. Imagínese lo que es encontrar trabajo cada dos o tres años, no hay ahorros que aguanten, y con siete hijos menos”, dijo sonriendo.

Café con aroma de mujer fue una producción que recordó con cariño, batió todos los records de rating, se trasmitió y adaptó a varios países. Sólo en Colombia llegó a tener más de 10 millones de espectadores. Destacó en especial el trabajo de Margarita Rosa de Francisco: “Margarita era fantástica, cuando la llamé para grabar, ella ya tenía interiorizado el personaje. Admiro su belleza y su preparación, su investigación de los personajes que interpreta y su capacidad actoral".

Habló sin temor de su desdén por la televisión que se produce ahora y pensó con nostalgia en aquellas épocas en las que había tiempo suficiente para escribir una historia. “Ahora se producen telenovelas y series como empanadas. No hay tiempo para pensar en hacer historias de calidad, si bien es cierto que se mejora en lo técnico y en lo audiovisual, los relatos y los guiones son flojos porque se le quiere dar gusto siempre al público, se piensa en consumo y dinero, no en la narrativa”.

Mario Mitrotti, quien trabajó con Pepe Sánchez por muchos años e hicieron películas como El Candidato, dijo que lo recuerda como un maestro, como un hombre simpático, encantador y sencillo: “Pepe era un genio pero no tenía la actitud de un genio. No tenía la actitud de un intelectual. Le parecía que lo que hacía era normal, pero eran cosas geniales. Era el verdadero artista, digo verdadero porque era un artista humano no pontificaba de lo que hacía. Era muy sencillo”.

La humildad es precisamente lo que muchos de sus seres cercanos pudieron aprender de él y su capacidad de enseñar. Era de aquellos que se detenía a explicarle a un camarógrafo cómo grababa él y luego esperaba que esa persona lo hiciera igual o mejor.

Margarita Rosa de Francisco dijo entre lágrimas a través de Facebook: "Me acabo de enterar de la muerte de Pepe Sánchez. Me ha caído como una patada. Afortunadamente, tuve la oportunidad de expresarle todo lo que lo quería, lo quiero. Toda la admiración que siempre le tuve. El honor que para mí fue trabajar con él". Y luego agregó: "Mi vida profesional fue antes y después de haber trabajado con Pepe Sánchez (…) Pepito lindo, te amo, gracias por todo lo que me diste".

Pepe Sánchez estudio Derecho en La Universidad Nacional. Allí también estudio Bellas Artes y desde los 20 años se inició en los medios como locutor de HJCK. Luego estudió cine en Praga y cuando regresó al país mostró su posición política a través de un documental sobre guerrillas, por lo que tuvo que vivir en el exilio en Chile durante siete años.

Tuvo siete hijos. Estuvo casado con la actriz Jennifer Steffens, y su último matrimonio fue con Esther Rojas, de quien se separó hace poco tiempo. "El estar lejos de sus hijos y su separación de Esther lo afectó mucho", dijo Consuelo Luzardo.

Muchos son los que agradecen haber trabajado con el maestro que estuvo al frente de obras importantes de la televisión colombiana como Don Chince, Romeo y buseta, Las Juanas, Guajira, y El man es Germán, la historia de Tita, Todos quieren cono Marilyn, Las detectivas y el victor y Pobres Rico.

Alejandra Borrero, Margalida Castro, Vicky Hernández y toda una generación de actores recuerdan a Pepe como un hombre con la capacidad de crear nuevas formas de narrar. A un hombre humilde, sencillo, a un verdadero artista.

Al final de la entrevista parecía un amigo más. Quiso mostrarnos su apartamento, las fotos de sus hijos, de sus padres y de sus seres queridos que estaban colgados en una pared cerca del escritorio donde pasaba horas escribiendo y creando nuevas historias. "Les daré una primicia de mi próximo proyecto", dijo antes de despedirse.

*La velación se llevará a cabo en el Teatro Nacional Fanny Mikey (Calle 71 No. 10 - 25) el viernes 23 y el sábado 24 de diciembre desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. El domingo 25 será la cremación sobre el medio día.