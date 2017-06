El arte electrónico llega con toda a Manizales

Cada año el departamento de Diseño Visual de la Universidad de Caldas realiza en Manizales un encuentro de cultura digital. Con el pasar de quince ediciones el festival ha ganado relevancia y se ha consolidado como un evento académico en diseño, arte, ciencia y tecnología.

Este año, en el marco del festival, se realizará también el International Symposium on Electonic Art (ISEA). Se trata de una plataforma mundial de encuentro para artistas, científicos y académicos que reflexionan sobre los avances tecnológicos desde diversas disciplinas aplicadas a contextos y problemáticas contemporáneas.

Las últimas ediciones del simposio se realizaron en Hong Kong, Vancouver, Dubai, Sydney, Albuquerque y Estambul. Manizales fue elegida, entre otras ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, por estar ubicada en una de las regiones con mayor diversidad de paisaje, por ser la ciudad con la mejor calidad de vida del país y por ser un referente nacional en innovación tecnológica y apropiación de las TIC. Pero también porque el país está en un momento histórico en el que se requieren diferentes miradas y alternativas para la construcción de la paz desde todos los campos.

Hay 280 actividades programadas, de las cuales el 60 % son de entrada libre. Habrá performances, seminarios, conciertos, muestras de cine y video, foros y talleres. En el país estarán 742 autores de 44 países que vienen de lugares tan lejanos como Rusia, China, Finlandia, Sri Lanka, Egipto, Estonia, Lituania, Serbia y Dinamarca.

Francia será el invitado de honor del Festival de la Imagen y traerá varios artistas entre los que se desacan el duo Nonotak y se podrá disfrutar de las noches sonoras de Lyon con los conciertos de Arnaud Rebotin y Polar Inertia.

En el evento estará Alain Ruche pensador belga que se dedica a la formulación de políticas out of the box (fuera de la caja) en el campo de las relaciones internacionales. En los últimos años también ha trabajado sobre la no linealidad, la interconexión, la rapidez del cambio, la incertidumbre, el enfoque holístico, la intuición y la improvisación.

Del Reino Unido viene Joanna Zylinska, quien trabaja en las áreas de las tecnologías digitales y los medios, la ética, la fotografía y el arte. Además es una de las directoras del proyecto Living Books About Life, que consta de una serie de 20 libros electrónicos de acceso abierto, sobre el puente entre las humanidades y las ciencias.

El festival internacional de la imagen se llevará a cabo del 11 al 18 de junio. Más información en este enlace.