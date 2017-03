"Este hombre me rompió de muchas maneras": Kate del Castillo

El nombre de Kate del Castillo es muy popular, no solo por ser una actriz internacional, sino por las situaciones en las que se ha visto envuelta. Ahora, la actriz mexicana hace un poderoso llamado a miles de mujeres que sufren en silencio la violencia y relata que ella también fue víctima de maltrato.

“Las mujeres no necesitamos disculparnos por nada, por ser mujeres, claro que no”, cuenta la actriz mexicana, conocida mundialmente por su papel en la serie “La Reina del Sur”. Del Castillo reveló varias facetas de maltrato físico y verbal por parte de su ex esposo, el ex delantero de México y hoy comentarista televisivo Luis García. La confesión la hizo en video para la campaña contra la violencia hacia la mujer “Real Women, Real Stories”.

"Este hombre me rompió de muchas maneras", cuenta del Castillo sin pronunciar en ningún momento su nombre.

El viacrucis de Kate del Castillo comenzó poco después de que García le pidiera matrimonio. La pareja llevaba tan solo un año y medio saliendo cuando el futbolista, entonces uno de los mejores del país, le propuso que se casaran. “Ahora que lo pienso, en ese momento algo me decía que esto (el matrimonio) podía salir mal”, recuerda la actriz que en ese momento tenía apenas 27 años.

“Ya sabes, cuando estás enamorada no ves esas señales. Las cosas fueron mal desde mi luna de miel. Esperé a que se fuera a dormir esa noche para salir y llorar (...) Pensé que tenía una autoestima bastante buena pero este hombre me rompió", cuenta del Castillo mientras se le quiebra la voz.

Según cuenta del Castillo, el futbolista mostró su verdadera cara estando casados. De acuerdo con su testimonio, el maltrato no solo era físico, sino también verbal. “Con mi trabajo me decía que era una actriz horrible, que debería de tomar clases. Cada día decía: ‘oh, por Dios, despertaste más fea que ayer’ y se reía”, recuerda.

Luego, según recuerda la protagonista de “La Reina del Sur, el maltrato pasó de lo psicológico a lo físico. “Empezó a tocarme, pegarme, patearme y trató de asfixiarme muchas veces”, señala.

El matrimonio de Del Castillo y García duró apenas un año y medio, pero en palabras de la actriz “se sintieron como diez años”. Me pasé todo ese tiempo sin mirarme al espejo, yo sabía que no era yo (..) Hubo un momento que abrí los ojos y cuando me miré vi algo que me asustó: estaba muy delgada, parecía mayor, fea y por supuesto infeliz (...) Entonces me dije: Ni un día más", recuerda en el vídeo. Cuando se separó de él, lo denunció por maltrato.

Hoy, 15 años después de haber tomado la decisión de separarse del ex futbolista, Del Castillo explica que lo que más le molesta es el tiempo que pasó intentando recomponerse. “Pasé varios años tratando de recuperar esa confianza en mí misma, recuperar especialmente el respeto por mí misma”, cuenta.

"Eso es lo que me enoja. No el ser una víctima, sino que alguien venga y pueda destruirte y romperte, sólo así”, agrega.

El vídeo de Kate del Castillo está enmarcado en una la campaña “Real Women, Real Stories”, diseñada para concientizar a las mujeres sobre sus derechos y enseñarles a entender que no hay motivo alguno por el que deban ser maltratadas.

“Ahora me doy cuenta que no necesitamos a nadie ni de nadie, no necesitamos cierto trabajo o una cosa material para ser felices. Creo que lo que funciona es el amor a uno mismo. Lo que te hace grande, lo que te hace cambiar, crecer, es el amor a ti mismo”.

Kate del Castillo se hizo conocida mundialmente por su papel en la exitosa telenovela “La Reina del Sur”, y ha estado en el ojo del huracán desde que el año pasado se conociera que había mantenido un encuentro clandestino con Joaquín "El Chapo" Guzmán mientras estaba prófugo de la Justicia.