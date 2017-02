Si kurt Cobain estuviera vivo cumpliría 50 años

Kurt Cobain ,cantante, guitarrista y principal compositor del grupo de rock Nirvana, cumpliría 50 años si no hubiera acabado con su vida el 5 de abril de 1994. Sin embargo, dos décadas después, su obra y su influencia siguen vivas. Aunque solo editó cuatro discos en estudio (Bleach, Nevermind, Incesticide y In Utero), su breve discografía incluye varias canciones que ya se han vuelto clásicas tanto en el canon del rock alternativo como en la historia de la música del rock en general.

Con un tiro en la cabeza en su casa de Seattle en Estados Unidos, Kurt Cobain se llevó consigo su vida, su sufrimiento, Nirvana y el movimiento grunge. Incluso el rock, al que ayudó a renacer de sus cenizas con Nevermind, diamante en bruto que salió en 1991 y vendió más de 30 millones de ejemplares en el mundo. Dos décadas después sigue influyendo en las nuevas generaciones.

"Es uno de los últimos que hizo algo novedoso", considera el periodista y músico francés Stan Cuesta, autor del libro "Nirvana, un fin de siglo estadounidense", reeditado esta semana en una versión actualizada.

"Sigue siendo el artista musical más importante de estas dos últimas décadas, aunque solo sea por este disco", afirma por su parte Charles R. Cross, autor de tres libros dedicados al artista.

Según el periodista estadounidense, "la manera que Cobain tenía de escribir canciones se convirtió en un modelo. Demostró que se podían expresar emociones dolorosas, la cólera, hablar de su depresión o incluso de cosas horribles como la violación. El impacto sigue siendo enorme entre muchos artistas".

1. All apologies

Aburrimiento, hastío y monotonía. Cobain solo encuentra la paz en el sol y calma al estar "enterrado".

2. Come As You Are

Con esta canción Cobain invita sus seguidores a mostrarse tal como son.

3. Heart-Shaped Box

Esta canción pertenece al álbum in Utero, la última producción en estudio de Nirvana. La letra trata sobre sus problemas con la fama que el grupo había logrado. Pero muchos piensan que es acerca de la compleja relación que tenía con su mujer, Courtney Love.

4. Smells Like Teen Spirit

Es la canción más famosa de Nirvana y la más representativa del rock de los 90. La formula de la quietud al ruido Cobain tomó de la banda de rock alternativo Pixies. La letra es una crítica a las ganas de pertenecer a un círculo social, que llevan a la gente a imitar al otro.

5. Pennyroyal Tea

Esta canción también hace parte de In Utero. De nuevo, Cobain habla de la depresión, el aburrimiento y el cansancio.

6. Dumb

Para Cobain la música era una forma de expresar la tristeza que llevaba consigo, su depresión, sus problemas amorosos, sus conflictos y de su sentimiento de extrañeza. En esta canción describe el uso de la droga como su forma de escape.

7.About a girl

Este tema es sobre las peleas que tenía la primera novia de Cobain con él por su negativa a buscar trabajo. Esta composición deja ver melodías más pop, y la influencia principal fue The Beatles.

8. In Bloom

(Floreciendo) Es una canción que se lanzó omo cuarto sencillo de Nevermind en noviembre de 1992. Sólo se sacó a la venta en Gran Bretaña y se lanzaron copias promocionales en Estados Unidos. Llegó a ubicarse en el puesto 28 en las listas británicas. Pese a que no se puso a la venta, la canción llegó al quinto puesto en las listas estadounidenses.

9. Rape me

(Viólame) Es una de las canciones más fuertes de Nirvana. Se ganó la ira de varias feministas con su lanzamiento en In Utero en 1993. Cobain, un autoproclamado feminista, dijo en entrevistas que era una canción "antiviolación". Además dijo que era una canción de justicia poética, "en la cual un hombre viola a una mujer, es enviado a la cárcel, y termina siendo violado allí".

10. Lithium

El biógrafo de Nirvana, Michael Azerrad, describió el título de la canción como una referencia a la declaración de Karl Marx de que la religión es el "opio del pueblo". Cobain dijo que la canción trata sobre un hombre que después de la muerte de su novia, encuentra en la religión su último recurso para mantenerse alejado del suicidio. Cobain también reconoció que la canción fue posiblemente inspirada en parte por el tiempo que pasó viviendo con su amigo Jesse Reed y sus padres convertidos al cristianismo: "Siempre he sentido que algunas personas deben tener religión en sus vidas (...) Eso está bien, si va a salvar a alguien, está bien, y la persona de Lithium la necesitaba".

"Lithium" también es un medicamento para tratar el trastorno bipolar, depresiones, pensamientos suicidas, etc. La letra de esta canción describe el comportamiento de una persona bajo el tratamiento pero no se ha visto declaraciones.

Viraje musical

En una entrevista a la revista inglesa New Musical Express, Lana Del Rey afirmaba en 2011 que Cobain seguía siendo "su primera inspiración para no ceder a los compromisos de mi música o mis textos". Prueba de que su herencia se encuentra entre artistas actuales de estilos musicales muy dispares.

El hip hop ha versionado mucho a Nirvana en los últimos años. El rapero Jay-z incluso ha versionado letras de "Smells Like Teen Spirit", en su canción "Holy Grail" en 2013.

"Es algo bastante reciente", asegura Charles R. Cross. "Actualmente más de 50 artistas están registrados en la página whosampled.com por haberse servido del repertorio del grupo".

Convertido rápidamente a su pesar en el icono de toda una generación, probablemente, Cobain habría detestado hoy esta leyenda póstuma. Pero si viviera aún en 2017, en la época de internet, ¿en qué artista se habría convertido?

Aunque el rock es menos popular actualmente, Nirvana sigue siendo escuchado entre los jóvenes. El vídeo de "Smells like teen spirit" contaba con 495 millones de vistas en Youtube.

"Muchos no habían nacido cuando Cobain murió. Pero ahora son ellos los que mantienen las webs de internet, los que compran los discos. No es algo anecdótico", observa Stan Cuesta.

El mensaje de su hija Frances Bean Cobain

kurt Cobain tuvo una hija con Cournet Love hace 24 años, quien actualmente se dedica a la pintura. Este es el mensaje que compartió en su Instagram: “Hoy habría sido tu cumpleaños 50. Se te ama y extraña. Gracias por darme el regalo de la vida. Por siempre tu hija, Frances Bean Cobain“.

February 20th 2017. Happy Birthday. Una publicación compartida de Frances Bean Cobain (@space_witch666) el 20 de Feb de 2017 a la(s) 12:01 PST

*Con información AFP.