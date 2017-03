La anécdota que le dio origen a "Silence" de Martin Scorsese

En 1978 después de estrenar su película "New York, New York" el cineasta Martin Scorsese se encontraba en el hospital en una situación de salud complicada debido a una sobredosis de drogas que casi le provoca la muerte. Varios de sus amigos más cercanos como Robert De Niro, que también había actuado en "New York, New York", lo visitaban con frecuencia, sin embargo él se sentía cada vez más solo.

Scorsese relata que en medio de la debilidad y el sufrimiento lo único que se le ocurrió hacer fue rezar. Agrega que por alguna razón recobró la calma y se sintió salvado. Así lo comentó en una entrevista a The Hollywood Reporter, un medio especializado en el mundo del cine.

Muchos años después de esa experiencia, el director productor y actor estadounidense realizó una de sus películas más polémicas. En 1988 se estrenaba en todo Estados Unidos "la última tentación de Cristo". La publicación del filme generó un revuelo en la comunidad católica que pidió en algunos países incluso prohibir su reproducción. Quizás por cuenta de la controversia, esta se convirtió en un éxito en taquilla cuando pudo estar al aire en algunos lugares muchos años después.



Durante la grabación de esa película Martin Scorsese recibió un regalo de parte del obispo de Nueva York de la época, Paul Moore. Se trataba del libro de Shusaku Endo "Silence", una novela escrita en 1966. La historia y los personajes le fascinaron tanto que quiso comprar los derechos para poder llevarla a la pantalla grande.

Entonces empezaron a aparecer obstáculos que hicieron que la película que debía ser la secuela de "La última tentación de Cristo" viera la luz 20 años después. La productora italiana que lo había contratado para llevar al cine la historia escrita por Endo lo demandó por retrasar por mucho tiempo el proyecto y sólo hasta el éxito que tuvo "El Lobo de Wall street", Scorsese tuvo el dinero sufieciente y el valor para realizarla.



La película, que tenía un presupuesto inicial de más de 100 millones de dólares, al final costó tan solo 51 millones. Otros problemas que tuvo estaban relacionados con que en 2015 en el estudio que estaban grabando se murió uno de los constructores que trabajaba en la remodelación del set para algunas escenas. Además de eso, el clima de Taiwan donde se desarrolla la mayor parte de la historia hizo del proceso un calvario.



Por su parte, el protagonista, Andrew Garfield, quiso entender de tal manera el cristianismo que antes de grabar la película intentó hacer los ejercicios espirituales de la orden fundada por San Ignacio de Loyola; un retiro espiritual en silencio dividido en 12 pasos que explora varias meditaciones propuestas por el fundador. La versión original de los ejercicios espirituales tiene una duración de 30 días.



Al final, tanta espera ha valido la pena. Desde diciembre Scorsese ha presentado la película frente a varios expertos. Su último viaje fue al Vaticano para mostrarle su trabajo al Papa Francisco y a 200 Jesuitas. Ahora, ya está reconciliado con todos sus detractores cristianos. A distintos medios ha dicho que gracias a esto ha podido encontrar algo de paz.