La humillación que vivió Margarita la sentí como propia: Natalia Polo

Natalia Polo repite lo que dice su personaje, Amparo, en la película de Víctor Gaviria, La mujer del Animal, que está muy vieja, aunque apenas tiene 23 años. El papel que interpreta en el largometraje es perturbador, una mujer maltratada con toda maldad: violada, secuestrada, retenida a la fuerza, golpeada casi hasta la muerte. Una historia de descenso en espiral que parece no terminar. Semana.com habló con la joven actriz sobre la película que se estrenará el 9 de marzo.

Semana.com: ¿Cómo llegó a la película? ¿Es actriz de profesión?

Natalia Polo: Yo soy de la región de Urabá y aquí llevo como diez años. Me desempeño como auxiliar de enfermería y estoy en la Universidad haciendo Salud ocupacional, a eso me dedico. Pero cuando me choqué con Víctor Gaviria yo estaba en el colegio y ese año me gradué. Esta recién salida. Eso fue en 2009. Una señora que trabaja con la comunidad en el barrio Robledo, donde yo vivo, me dijo que iba a salir una película de Víctor Gaviria y que estaba haciendo casting, yo ya sabía quién era él. Me animé y me fui con unos amigos a hacer el casting. Sin embargo, yo me desentendí de eso porque después ella me dijo que Víctor ya no iba a hacer nada, entonces empecé la universidad en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y también trabajaba.

Consulte: “Yo quería mostrar el mal irremediable, el mal sin redención”: Víctor Gaviria

Semana.com: ¿Y cómo la volvieron a contactar? ¿Cómo terminó ganándose el protagónico?

N.P.: Pasaron cuatro años y ella me contactó y me dijo que Víctor había vuelto y quería verme. Volví a hacer el casting, y ese casting fue hablar con él, que quién era, de dónde, qué hacía. Le di mis datos y mi teléfono y volvió a llamarme a los tres días a decirme que quería verme, ahí hice otro casting y me pidió que hiciera algo rutinario, como mi vida en la universidad, algo así. Hubo empatía, magia. Luego nos reunimos en un lugar que se llama Plaza Arte, por Prado Centro, y allá él nos planteaba una situación y nosotros improvisamos. Ya él me dijo que yo iba a ser la protagonista.

Semana.com: ¿Cómo se enteró de la historia?

N.P.: Después de decirme que yo iba a ser la protagonista, Víctor me llamó y me citó, me contó más de cerca la historia y de qué se trataba, la semana que seguía conocí a Margarita, que es la protagonista, y en media hora nos contó toda la película. Fue muy duro y ella lloraba, y yo decía que en qué me había metido. Yo no tengo conocimiento sobre actuación y no sabía qué bases tener para hacer ese papel. Me entregaron el guión y lo leí y me empeliculé y me dije que no iba a ser capaz y le dije a Víctor, pero él dio mucha seguridad. Cuando llegamos al barrio todo se desprendió, fluyó. Fueron tres meses de preproducción y tres meses completos de rodaje. Nosotros empezamos a grabar en agosto del 2015, yo renuncié a mi empleo para dedicarme enteramente.

Contexto: ‘La mujer del animal‘, la película más polémica y oscura de Víctor Gaviria

Semana.com: ¿Cómo se enfrentó a la realidad del personaje, la perturbó?

N.P.: Había escenas muy fuertes en las que había que parar, porque en la historia de Margarita hay mucho dolor, así que se llora en casi toda la película y ya no me salían lágrimas, me tocaba parar, me daban tiempo para trabajar interiormente. Una escena muy difícil sucedió en una taberna: Amparo va con el Animal mientras ve mujeres desnudas y a ella un extraño le brinda una cerveza, eso se le vuelve un problema y la golpean delante de todos, yo sentí esa humillación como propia. Ese día salí muy traumada, no quería volver.