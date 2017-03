¿Y si no tiene Netflix?

Netflix se ha convertido en la plataforma digital por excelencia para ver contenidos audiovisuales, en especial series y películas. No es la opción predeterminada para aficionados al cine, pero tiene una oferta variada para los que buscan entretenimiento.

No cuenta con muchos clásicos, pero sí tiene películas como Capitan America: Civil War, y gracias a sus acuerdos comerciales pronto tendrá Star Wars: Rogue One de Disney y algunas películas que estuvieron nominadas a los Óscar como Moonlight, Jackie, Lion y Hacksaw Ride. Además, ofrece series de gran acogida como Stranger Things, Orange is the new Black, Breaking Bad y The Walking Dead.

Pero la producción audiovisual en el mundo es tan diversa que se queda mucho por fuera. Amazon Pime Video es una plataforma mucho más variada que Netflix. Es un laberinto de series y películas que al inicio puede ser abrumador, pero que ofrece contenidos como The Grand Tour, y series originales como The Man in the high Castle, Mozart in the Jungle y Transparent. Además, muchos de sus contenidos se pueden descargar. Es posible probar la plataforma por un mes de forma gratuita.

Si es fanático del cine clásico FilmStruck es una plataforma donde la empresa Criterion Collection agrega algunos de los más interesantes títulos de cine clásico y contemporáneo. Es probable que no encuentre en otros sitios los contenidos que ofrece esta página, al menos no con la misma calidad y soporte. A diferencia de Netflix, en este portal encuentra películas que han sido aclamadas por la crítica especializada, ofrece más de 1.000 obras maestras, el contenido ha sido especialmente curado. Puede ver 14 días de este contenido de forma gratuita.

En contraste, está Hulu una plataforma para aquellos que todavía quieren tener acceso a contenidos populares de la televisión por cable. Hulu es el lugar donde puede encontrar episodios de programas como Saturday Night Live y otros contenidos que son un éxito en televisión. Aunque el listado de películas no es el más atractivo, cuenta con algunas gemas como The Beatles: Eight Days a Week, el documental dirigido por Ron Howard acerca de la época en la que la banda inglesa estuvo de gira; y el documental ganador del Óscar, O.J.: Made in America.

Algunas personas pueden sentir que una suscripción es demasiado ya que no suelen ver mucha televisión y por eso preferirían alquilar o comprar una película. O preferirían estar seguros de que siempre van a encontrar una película que desean ver varias veces y que no dependa de la oferta de un servidor. La plataforma indicada entonces es Vudu, que ofrece contenido en alta definición y tiene una presentación de sus títulos muy cuidadosa. Tiene experiencias especiales para quienes tienen teatro en casa o televisores con definiciones HDX.

El cine independiente y bien calificado por la crítica es una de las atractivos de las películas que presenta Mubi. También cuenta con películas clásicas y contemporáneas un poco más comerciales que han recibido premios reconocidos en la industria del cine como El Sindicato de Actores, Los Óscar y los Bafta. Lo especial de esta plataforma es que los curadores presentan películas y solo hay un mes para verlas. Suben una película diaria, es decir 365 títulos al año. Ofrecen una revista ‘NoteBook’ en la misma plataforma, que guía a las personas que se están acercando al cine clásico o contemporáneo, gracias a las críticas, entrevistas y noticias de las novedades.

Por último, está Fandor, una plataforma con una colección de más de 2.000 títulos de cine independiente. Al igual que otros sitios web, está organizada por categorías como drama, comedia, ciencia ficción, fantasía, animación y documentales. Pero además, tiene una sección internacional por si alguien quiere ver producciones de una cultura específica. Hay secciones variadas que van desde cine francés hasta el mexicano, o desde el checo al brasileño. Además ofrece reseñas de los directores de cine. Los creadores de Fandor han entrevistado a más de 290 críticos para hacer una selección con las mejores cintas de la última década. Según la calificación de la comunidad las más populares son el corto Kiss Kiss Fingerbang, el documental The Cult of JT LeRoy, el corto animado Asparagus, el documental Debra Paget, for example y la comedia canadiense Toutes des connes.