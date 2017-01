Las mujeres se abren paso en la películas de terror

A las mujeres les gustan más las películas de terror que a los hombres, según varias encuestas en Estados Unidos. Pero una directora de este género era tan raro como ver en uno de estos filmes un bombillo funcionando en un sótano o un celular con señal.

En los últimos años, no obstante, una pequeña pero estimulante ola de taquilleras cintas de horror hechas por mujeres están imponiendo una nueva estética.

El ejemplo más reciente es "The Bye Bye Man" de Stacy Title, que se estrena este viernes en Estados Unidos -aún sin fecha para América Latina- y tan solo con el tráiler ya muchos aficionados están espeluznamente ansiosos por verla.

Los pocos segundos del adelanto tienen de todo: puñaladas, sangre salpicando, adolescente en pánico, saltos de susto, todo en medio de un caos devastador.

Destacan también las producciones dirigidas por Jennifer Kent, "Babadook" y "Una chica regresa a casa sola de noche" de Ana Lily Amirpou, que elevan el número de directoras en el género.

Pero aún son pocas. De hecho, se han producido miles de películas de terror desde que el francés Georges Melies hizo "Le Manoir Du Diable" ("El castillo del diablo") en 1896, pero al dar un vistazo por las directoras en este género desde principio del siglO XX, la lista no pasa de 100, según Internet Movie Database.

"Hay una generación perdida de talentosas mujeres que no están trabajando porque desafortunadamente, por fortuna para los hombres, es un negocio sexista", dijo Title a la AFP.

Su película se ubica en el Wisconsin de los años 90 y cuenta la historia de tres estudiantes que se mudan a una casa vieja fuera del campus universitario, donde se ven acorralados por el "The Bye Bye Man", una entidad sobrenatural malévola que ya había aterrorizado víctimas desprevenidas décadas atrás.

Se basó en el compendio que hizo en 2005 el historiador ocultista Robert Damon Schneck, titulado "The President‘s Vampire: Strange-but-True Tales of the United States of America", que cuenta las experiencias de un amigo en ese estado tras enfrentar un espíritu que lo azotó tras jugar a la Ouija.

De Clinton a Title

Title comenzó como editora y periodista de investigación, y fue la mujer más joven en recibir una nominación al Óscar por un cortometraje de 1993.

Un año después, dirigió a Cameron Diaz y Courtney B. Vance en la comedia negra "La última cena" (1996) y cultivó su gusto por el terror con "Snoop Dogg‘s Hood of Horror".

"Odio decirlo, pero cierro los ojos y pienso en el presidente y es un hombre. Sin importar lo que pienses de Hillary Clinton, sabes que la golpearon más duro que a un hombre", indicó.

"Eso se extiende a la dirección, es difícil imaginar a una mujer en ese trabajo. Algunos hombres sirven de mentores de hombres. Es una forma de identificarse con alguien más joven, a lo mejor rememorar su vida. La mujer no entra en ninguno de esos roles", siguió.

Title fue contratada por el veterano Trevor Macy, quien produjo más de una docena de películas incluida "Safe House", con Denzel Washington y Ryan Reynolds, y "Oculus" dirigida por el especialista del terror, Mike Flanagan.

"Usualmente (...) el 60% de la audiencia de una película de terror son mujeres. Y es ridículo que no haya más voces femeninas detrás de la cámara", indicó Macy a la AFP.