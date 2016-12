El ABC de los premios de la industria cinematográfica

Durante dos meses la industria del cine se da a sí misma estatuillas en las que se reconoce el trabajo de las personas que hacen que una película sea un éxito. ¿De qué se trata cada premio y cuáles son las películas nominadas?

Globo de Oro: Son los galardones de cine y televisión que otorga un grupo de más de 90 periodistas internacionales acreditados en Hollywood. Fueron creados en el año 1944 y son considerados como los más importantes del mundo del cine y de la televisión, después de los Oscars y los Emmy.

La La land es la favorita con siete nominaciones. También están nominadas a Mejor Película dramática Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre), Hell or High Water (Comanchería), Lion, Manchester frente al mar y Moonlight. A Mejor Película Comedia o Musical también están 20th Century Women, Deadpool, Florence Foster Jenkins y Sing Street.

Premiación: 8 de enero en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills.

Puede leer: Nominados a los Globo de Oro

BAFTA: Los British Academy of Film and Television Arts (Bafta) son los premios más importantes del Reino Unido. Fueron creados en 1948 y son considerados los equivalentes a la Academia estadounidense.

Premiación: Los nominados serán conocidos el 10 de enero y la entrega de los premios se realizará el 12 de febrero en el Royal Opera House de Londres, Inglaterra.



Sindicato de Actores (SAG): Es un reconocimiento de actores para actores. Iniciaron su actividad en 1995 y su galardón es conocido como "El Actor". Los premios se dividen en categorías individuales y se entrega uno al mejor reparto, tanto en cine como TV.

Los que se pelean el galardón a Mejor Actor son Casey Affleck, por Manchester by the Sea; Andrew Garfield, por Hacksaw Ridge: Ryan Gosling por su actuación en La La Land, Viggo Mortensen, por Captain Fantastic y Denzel Washington por Fences.

A Mejor actriz las nominadas son: Amy Adams por su trabajo en Arrival; Emily Blunt por La Chica del tren; Natalie Portman por initerpretar a Jackie Keneddy; Emma Stone por La La Land; y Meryl Streep por Florence Foster Jenkins.

Premiación: 29 de enero en el Auditorio Shrine de Los Angeles

Sindicato de Guionistas (WGA): Son unos premios entregados a la mejor producción literaria en cine, televisión y radio. Fue concebido en 1949. En la actualidad sus premios se dividen en mejor guión original y mejor guión adaptado. Los reconocimientos son elegidos por dos gremios, los Writers Guild of America, East y los de Writers Guild of America, West (Este y Oeste).

Premiación: los nominados se conocerán el 4 de enero y la entrega de los premios se hará el 19 de febrero en el hotel Beverly Hilton.

Sindicato de Productores (PGA): Estos galardones fueron creados en 1990 y son considerados uno de los mejores pronósticos para saber cuál será la Mejor película de los Oscar. En esta premiación se reconoce el trabajo de producción.

Premiación: Los nominados se conocerán el 10 de enero y los galardones serán entregados el 28 de enero en el hotel Beverly Hilton.

Sindicato de Directores (DGA): El Sindicaro de Directores se creó en 1936 para defender los intereses contractuales de los directores del cine y televisión. En 1949 el DGA decidió crear sus propios premios, los DGA Awards. Desde entonces, estos galardones se han convertido en uno de los mayores honores que un director puederecibir.

Premiación: Los nominados se conocerán el 12 de enero y la entrega se hará el 4 de febrero.

Espíritu Independiente (Independent Spirit Awards): Es un importante galardón creado en 1984 para reconocer el trabajo del cine independiente. Se celebra en Santa Mónica.

Los trabajos nominados a Mejor Película son The Childhood of a Leader de Brady Corbet; The Fits de Anna Rose Holmer; Other People de Chris Kelly; Swiss Army Man de Daniel Kwan y Daniel Scheinert y The Witch de Robert Eggers.

Premiación: 25 de febrero en Santa Mónica.

Razzie (los ‘anti-Oscar‘): Esta premiación que ya llega su edición número 37 se encarga de recordar lo peor del año. Fans y periodistas anónimos se encargan de desprestigiar los trabajos cinematográficos.

Premiación: Los nominados se conocerán el 23 de enero y la premiación se hará el 25 de febrero

Oscar (premios de la Academia): La estatuilla del Oscar llega a su edición número 89 y es la más importante de la industria cinematográfica. Cerca de 7.000 miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood escogen a los mejores de los mejores.

Premiación: Los nominados a los Oscar se conocerán el 24 de enero y los premios se entregarán en 26 de febrero en el teatro Dolby en Hollywood.