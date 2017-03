Murió la cantante colombiana Vicky

A mediados de los años 60, Esperanza Acevedo Ossa se dio a conocer bajo en nombre de Vicky. Esta vallecaucana, amante de la balada y de la música protesta, falleció hoy a sus 69 años, al parecer por cáncer de pulmón.

Vicky, como era conocida por todos, nació en Ansermanuevo. Sus primeras apariciones en público las hizo en el programa musical Campeones, que después fue llamado el Club del Clan, donde interpretó Tu eres mi baby. Publicó su primer disco en 1967 y su primer gran éxito fue un año después con Llorando estoy.

Entre sus composiciones más conocidas están Amigo caminante, Tan sola, Pobre gorrión, Lloraré y Amor amargo, canciones que la harían conocida en América Latina y Estados Unidos.

A inicios de los años 90 decidió retirarse y estuvo fuera del escenario y de las productoras por casi una década. "Yo no grabo para estar vigente, no soy un jabón, ni un producto, soy una persona", dijo en una entrevista para El Tiempo en el año 2000. "Si voy a escribir para mi gente, lo haré por honestidad, no por compromiso. No soy de las que graban para estar vigente, soy de las que graban para ser honesta", agregó.