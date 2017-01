Murió el payaso ‘Miky’, conocido por ‘La colita es mía’

Manuel Jorge Olivares, reconocido por darle vida al payaso ‘Miky’ en ‘El club de los bulliciosos’, un programa infantil que se emitió en Colombia entre 1985 y 1991, murió de un infarto en la noche del martes 3 de enero, en Bogotá.



Con canciones como ‘La colita es mía’ y ‘El himno de los bulliciosos’, Miky ganó reconocimiento en Colombia, pero también en países como Ecuador, Venezuela y Centroamérica.



A esta hora miles de personas lamentan el fallecimiento del artista chileno en las redes sociales. Entre los 3.000 tuits, se encuentra el pésame de Hernán Orjuela:

Un gran payaso chileno que se hizo famoso en Colombia ha fallecido. Manuel Olivares "Miky". Pésame a familiares y amigos. pic.twitter.com/HrElsRHtqU — Hernán Orjuela B. (@hernanorjuela) 4 de enero de 2017

Aunque ‘Miky’ se hizo famoso en ‘El club de los bulliciosos’, llegó a la vida de los colombianos en ‘Animalandia’, un programa que marcó a más de una generación por sus canciones pegajosas y por ser un espacio para compartir en familia.

Fernando González Pacheco era el presentador del espacio televisivo en el que se realizaban concursos como ‘Si lo tiene tráigalo’ y en el que, además de ‘Miky’, los payasos ‘Bebè’, ‘Pernito’, ‘Tuerquita’, ‘Tribilin’ y ‘Juanito’ daban mensajes educativos a los niños a través del humor.

Tiempo después, ‘Miky’ participó en ‘El Gran Festival Millonario’ y por su éxito en la televisión colombiana. La cadena Univisión, en Puerto Rico, lo contrató para estar al frente de su propio programa: ‘El show de Miky’, lo que le permitió un mayor reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Realizó nueve trabajos discográficos, que incluyen 142 temas y le merecieron un disco de oro, por más de 250.000 copias vendidas de uno de sus trabajos.

Han pasado más de 20 años desde que ‘Miky’ dejó las pantallas, pero sus canciones siguen vigentes en todas las fiestas infantiles. “La gente no olvida a Miky, es algo mágico, yo vivo agradecido porque a pesar de tanto tiempo de haber creado a este personaje aún es recibido en todas partes con tanto amor”, le confesó Manuel Jorge Olivares a El Meridiano de Córdoba en 2014, departamento en el que se radicó para gestionar proyectos pedagógicos con la Alcaldía de Montería de ese momento.

Olivares Núñez llegó al espectáculo por influencia familiar. “yo pertenezco a una familia circense de Chile —contó a El Meridiano en 2014— y empecé en el circo de la familia. Un día mi padre me dijo: ‘Manolito, no hay payaso, maquíllese’. Le dije: ‘yo me maquillo si se maquilla usted papá’. Tenía como cinco años, era monito, gordito y rosadito, me parecía al Topo Yiyo. Desde ese día me pinto la cara”.

En ese momento ‘Miky’ no sabía que pintaría de sonrisas la cara de miles de colombianos. Y no solo incursionó en el mundo del espectáculo como payaso, también fue acróbata, motociclista, músico, compositor y productor de televisión.