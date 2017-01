Nombre de la nueva película de Star Wars

A finales del año 2015 se estrenó Star Wars: The Force Awakens (Guerra de las galaxias: El despertar de la fuerza), la película que revivió el mundo de Lucas Film y le devolvió a los fanáticos la oportunidad de ver personajes embleáticos como La princesa Leia Organa, Han Solo, Chewbacca y Luke Skywalker.

La historia además trajo nuevos personajes con los que el público pudo simparizar: Rey, la joven que se enfrenta a la Primera Orden y por quien se dice que el lado luminoso de la fuerza ha despertado; Kylo Ren, el hjo de Han Solo y Leia, que se ha unido al lado oscuro de la fuerza; Poe Dameron, un piloto de la Alianza Rebelde, Finn, un Stormtrooper que ha desertado de la Nueva Orden; y el nuevo androide BB8.

Puede ver: Lo que necesita saber de Star Wars Rogue One

Después de un poco más de un año el Lucasfilm de Disney reveló el título oficial de la cinta dirigida por Rian Johnson. "Tenemos los mayores fans de esta u otra galaxia. En aprecio a ellos, queríamos que sean los primeros en saber el título del siguiente capítulo de la saga Skywalker", indica el portal StarWars.com, donde se dio el anuncio.

La película se llamará Star Wars: The Last Jedi (El último Jedi). El título podría hacer referencia a Luke Skywalker (Mark Hamill). Pero también podría referirse a ‘Los últimos Jedi‘ ya que la palabra "Jedi" es usada en singular y plural, por lo que se especula que el título incluiría también a Rey (Daisy Ridley).

Recomendamos: Impresionante acogida de la nueva entrega de ‘Star Wars’

It‘s official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq