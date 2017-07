20 años de una revolución llamada OK Computer de Radiohead

Cuando la fama le llegó a Radiohead Thom Yorke se pintó el pelo de rubio y se hundió en una profunda crisis que alimentaba con alcohol. Era la época del Pablo Honey (1993) y The Bends (1995) pero todo ese malestar que sentía el vocalista se pasó de un salto a todos los integrantes de la banda, fue cuando llegó el OK Computer, el álbum que le cambió la vida a Yorke, los hermanos Greenwood, Ed O’Brien y Phil Selway.

Flashes por todos lados, miles de entrevistas con preguntas a las que no le encontraba sentido, andar de gira en todo momento y repetir hasta el cansancio las canciones hasta quitarles su esencia fue un choque que ninguno de los miembros de Radiohead esperaba.

Cualquiera que escuche los primeros tres álbumes de Radiohead se dará cuenta de que el disco que vio la luz en 1997 lo tiene todo para ser uno de los más aclamados en la historia del rock. Una obra maestra que este año cumple 20 años.

En su momento, cuando el álbum de Radiohead salió al mercado fue comparado con obras maestras del género, como el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de The Beatles y The Wall de Pink Floyd. De hecho, según Tim Footman, periodista musical de The Guardian y autor del libro “Radiohead: Welcome to the Machine: Ok Computer and the Death of the Classic Album”, el OK Computer comparte el hecho de no ser una compilación de pistas separadas.

“El álbum fue creado para escucharse en una sola sesión, como una sinfonía. En este sentido, OK Computer se asemeja mucho a la tradición clásica del rock que empezó en 1966 con álbumes como Revolver, Pet Sounds y Blonde on Blonde. Un momento en el que por fin se consideró a la música rock como algo serio”, cuenta Footman a SEMANA.

Aunque en muchas ocasiones se le ha atribuido a OK Computer el rótulo de álbum conceptual, los miembros de Radiohead lo negaron, así como también rechazaron que fueron influenciados por bandas de rock progresivo. Sin embargo, de acuerdo con Footman, cualquier músico de su época y trasfondo habría absorbido esas influencias, así fuera de manera inconsciente.

Para cuando Radiohead publicó OK Computer, la movida del rock estaba en un momento de transformación. En Inglaterra, el género se debatía entre el vigoroso y popular brit-pop, con bandas como Oasis y Blur liderando la parada, y la todavía presente influencia que dejó el grunge norteamericano en el rock alternativo.

Pero de acuerdo con Brad Osborn, profesor de teoría musical de la Universidad de Kansas y autor del libro “Everything in Its Right Place: Analyzing Radiohead”, el surgimiento de OK Computer se da en una época en que la innovación era de nuevo valorada por la industria y nace de la convergencia de ambas vertientes y de la capacidad de Yorke para sorprender.

“Radiohead crea algo nuevo precisamente mezclando dos extremos: predictibilidad (convenciones de grunge y de Britpop) y sorpresa. Yo llamo a esto “el punto dulce”. Es lo que realmente nos excita en la música, y este equilibrio es realmente difícil de conseguir”, cuenta Brad Osborn a SEMANA.

“Beethoven, The Beatles, Radiohead lo hicieron bien, y la historia tiene una forma de recordar a tales artistas. Todos mezclan inmenso éxito comercial con elogios por parte de la crítica”, asegura.

“La profecía está ligada con la alineación tecnológica”, dice Jacobo Celnik. Se habla de una sociedad dependiente de la tecnología y la soledad, conceptos que van siempre de la mano. Más conectados pero más solos. El crítico le da la razón al aspecto profético del álbum, sobre todo porque la banda tocó estos temas antes del surgimiento de las redes sociales y la hiperconectividad.

En una época en que el rock alternativo había asumido posiciones políticas claras, que con bandas como Rage Against The Machine y Pearl Jam marcaron una pauta, Radiohead se destacó por no tener un mensaje tan directo. Sin embargo, para Osborn, el hecho de que en sus letras no hubiese aluciones políticas directas, no significa que fuesen apolíticos.

“Radiohead no era tan unidimensional, pero también tomaron posiciones que yo llamaría políticas. Por ejemplo, boicotear a ciertas entidades corporativas, pasando por alto a las grandes marcas (o romper paradigmas como el lanzamiento de In Rainbows), y también tomando los estándares ambientales más altos en sus giras. Simplemente no lo ponen en primer plano”, dice Osborn.

No se puede dejar a un lado la influencia de Porcupine Tree, la banda del multinstrumentista Steven Wilson. Hay muchos elementos de esta banda en la música de Radiohead. Lo que pasa es que para 1994 esta agrupación era todavía muy desconocida. Celnik dice que a Porcupine Tree no se le ha dado el merecido reconocimieno por mantener el rock progresivo vivo.

Tan así que es costumbre leer que Paranoid Android es el Bohemian Rhapsody de Radiohead. Pero Jacobo Celnik cree que no es así, “Tampoco es que sea el Let It Be o la With The Little Help From My Friends. Eso es lo importante con este disco Paranoid Android es Paranoid Android”. Algo único que trascendió en el tiempo.

A pesar de que Yorke dijo públicamente que no le gustaba el rock progresivo, algo que tuvo sus consecuencias cuando decenas de periodistas le preguntaron el porqué, la banda terminó explorando esos terrenos. Celink afirma que la razón se debía a lo que Yorke había escuchado. Genesis, Pink Floyd, Yes, Emerson Lake & Palmer. Ecléctico, híbrido y visionario son los adjetivos que usa este melómano para describir al disco.

La portada

Es un disco que entiende la evolución que estaba pasando el mundo, Yorke sabía hacia donde podía dirigirse la sociedad. “Uno de los factores que llevó la consigna del capitalismo fue la idea de que la tecnología nos iba a solucionar todos los problemas”, dice Celnik, haciendo referencia también a una época importante por la caída del comunismo.

Autopistas entrelazadas, con rayones de colores y un azul muy futurista van muy de la mano con el mensaje que trataba de mostrar la banda. Transport, motorways and tramlines Starting and then stopping dice el primer vero de Let Down.

Hace unas semanas en el portal Reddit un usuario preguntó en dónde se había tomado aquella fotografía de la portada. Se trata de un tramo de la autopista I-91 en Hartford, Connecticut, que un usuario encontró gracias a los letreros verdes que allí aparecen. Y finaliza Celnik: “Se trata de un cambio del mundo bipolar al multipolar, y esa multipolaridad está en el OK Computer ¿qué nos está queriendo decir el disco con esas autopistas entrelazadas y unas letras que caen? Un caos que se está avecinando”.

Otras portadas de Radiohead