"Decir que la ópera es de la élite es una pre concepción": Claudia Franco

Semana: ¿Cómo nació la iniciativa?

Claudia Franco: La Ministra de Cultura siempre ha querido que el Teatro Colón sea un espacio de producción, un teatro vivo. Ha insistido en que no solamente lo sea en las artes escénicas sino que distintos oficios se mantengan vivos. Es el caso de la ópera que tiene vestuario, luces, escenografía, maquillaje. Ella es una amante de la ópera y ha conocido mucho de ella desde su paso por Colcultura. Con Francisco Vergara hicimos dos galas de ópera y una de zarzuela promoviendo nuevas generaciones de cantantes colombianos. Sin embargo, para hacer una ópera de mayor nivel internacional, no tenemos todas las voces para los roles principales. Entonces se buscó a Francisco Vergara y a Willy Beckett, quien también había trabajado con Colcultura y es el más importante director escénico de ópera. Con ellos se trabajó en el montaje especial hecho por Willy Becket y con Francisco escogieron a los cantantes que que fueran expertos en las voces que requiere una obra de Verdi. Y se buscó al equipo de técnicos para que con ellos se hiciera el montaje.

Semana: ¿por qué contrataron extranjeros?

C.F.: La ópera de Verdi es una obra muy madura en el manejo de la voz, entonces si bien en Colombia hay una serie de artistas que están surgiendo no hay expertos en obras de Verdi; dentro del elenco de los solistas va a haber un colombiano. Los cuatro artistas principales son serbios rusos y alemanes.

Semana: ¿Cómo fue el trabajo de montaje?

C.F.: Desde hace más de un mes la orquesta empezó por su lado a trabajar, vino el coreógrafo y él montó los números de baile con los bailarines colombianos. Hace un buen tiempo que el coro de la ópera viene trabajando las distintitas piezas en las que interviene. El 23 de mayo llegaron todos los cantantes, quienes primero hacen un trabajo con un pianista repetidor. El pianista trabaja en la música que hace la orquesta y se acoplan los personajes, y se hace la dirección sobre cómo actuar, luego se incorpora el coro y luego la orquesta. Tenemos cinco semanas de ensamble.

Semana: ¿Cómo buscaron a los cantantes?

C.F.: Eso lo hace Francisco Vergara que está en Colonia y con Becket. Entre los distintos cantantes que han conocido empiezan a ver quién funciona y quién no. Hacen la recomendación de artistas a la Asociación de Música Sinfónica para que hagan el contrato con esos artistas. Esa selección viene desde noviembre del año pasado. Estoy segurísima de que hay una emoción enorme.

Semana: ¿Cómo vieron los cantantes la forma de trabajo aquí?

C.F.: Es la primera vez que los artistas vienen a Suramérica, excepto Nikola Mijailovic, es una cosa interesantísima. Francisco Vergara y Becket son prohombres en el exterior. Cuando se encontraron vieron que ha surgido una relación de amistad. Esto ha sido un acuartelamiento de primer grado, ha sido violento, de las cosas que más satisfacción les ha dado es una orquesta de primer nivel.

Semana: ¿Qué piensa de que la ópera es un espectáculo para la élite?

C.F.: Pienso que esto es como una pre concepción que todos tenemos. Pero que poco a poco ha cambiado con la popularización desde que llevamos la opera a la pantalla de cine. He ido a varias óperas y veo que hay distintos públicos pero por supuesto hay una gente que está acostumbrada a la opera que son personas mayores. Le sucede lo mismo a los conciertos sinfónicos. El lunes tuvimos el ensayo general y había 40 niños de unos coros de Cundinamarca y estaban fascinados, había una niña que me dio mucha risa y me dijo “que nostalgia tan verraca la que me produce”, me pareció muy particular. Por supuesto que esto no es tan barato como ir a cine, es un espectáculo costoso porque involucra demasiada gente. Y las boletas menos costosas se fueron en un segundo.