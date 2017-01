Paul McCartney demanda a Sony/ATV por derechos de autor

El reconocido cantante británico Paul McCartney presentó el miércoles una demanda en una corte federal de Manhattan contra Sony/ATV por la propiedad de los derechos de autor de muchos de los éxitos que compuso junto con John Lennon cuando formaban parte de The Beatles.

Los derechos fueron comprados por Michael Jackson y vendidos a Sony/ATV tras su muerte. McCartney ha buscado por años recuperar la propiedad y en su demanda señala que envió una notificación a Sony/ATV en la que afirma que los reclamará bajo una cláusula de la ley de derechos de autor de Estados Unidos que lo hará posible a partir de 2018.

Según la legislación estadounidense -a la que Sony se ajusta- de protección de los derechos de autor de 1976, los artistas pueden recuperar los derechos de sus obras 35 años después de su primera edición, o hasta 56 años después por obras previas a 1978.

De acuerdo con a esta cláusula, McCartney le solicitó a Sony ATV Music Publishing que reconociera las notificaciones, en relación a las composiciones de The Beatle, en las que les informaba que planeaba terminar con los contratos bajo la legislación estadounidense. Pero la empresa "se negó a dar tal confirmación".

En 2018 se cumplirán 56 años desde que The Beatles editó su primer single, Love me do, y habrá que ver qué ocurre con esa legislación.

Un caso similar tuvo lugar en diciembre último cuando el grupo de pop inglés Duran Duran demandó a su editora, de Sony ATV Music Publishing, ante la justicia británica.

La banda quería recuperar los derechos de ciertas canciones como Rio y A view to a kill, una canción que hizo parte de la banda sonóra de una de las películas de James Bond. El fallo resultó a favor de la empresa discográfica bajo el argumento de que la ley estadounidense no era aplicable en Gran Bretaña.

McCartney es quien ahora busca un fallo que señale que sus reclamos no representan una violación que la ley que Sony/ATV pudiese usar en su contra.

*Con información AP.