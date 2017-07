Bogotá clásica

Entre el 13 y el 23 de julio los aficionados al cine en Bogotá podrán ver películas que en el país muy pocos vieron en su estreno: Sucedió una noche, de Frank Capra (1934); ¡Qué verde era mi valle!, de John Ford (1941); La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock (1943); Eva al desnudo, de Joseph L. Mankiewicz (1950); Testigo de cargo, de Billy Wilder (1957); Nido de ratas, de Elia Kazan (1954); Rebelde sin causa, de Nicholas Ray (1955); Senderos de gloria, de Stanley Kubrick (1957); y El rostro impenetrable, de Marlon Brando (1961).

Todo gracias a una alianza entre el Festival de Cine Independiente de Bogotá (IndieBo) –que llega a su tercera edición– y The Film Foundation, una organización sin ánimo de lucro creada en 1990 por el director Martin Scorsese (Taxi Driver, 1976) para proteger y preservar el cine análogo, como se les llama a las películas proyectadas con el formato de rollos, antes de la era digital. En 27 años la fundación ha restaurado más de 750 filmes que exhiben en festivales, museos e instituciones educativas de todo el mundo y que, a partir de ahora, estarán disponibles en IndieBo.

“Gracias al acuerdo pudimos escoger las películas que queríamos presentar en esta edición del festival –cuenta Juan Carvajal, director artístico–. Y la idea es que en cada una de las ediciones que vienen sigamos trayendo una selección de cintas de su catálogo”.

Carvajal promovió la alianza luego de ver la proyección de El rostro impenetrable en el Festival de Cine de Nueva York, presentada por el propio Scorsese. Para seguir el ejemplo de ese festival, los clásicos serán proyectados en formato 35 milímetros (el original) en la Cinemateca Distrital y presentados por cineastas colombianos que explicarán la importancia de cada una de esas películas para la historia del cine y la forma como marcaron sus propias carreras. Algunos de los directores confirmados son Luis Ospina, Ciro Guerra, Klych López, Salomón Simhon y César Acevedo.

Las nueve cintas de The Film Fundation no son las únicas clásicas que trae el festival este año. La selección oficial de novedades incluye cintas como The Party, de Sally Porter, o Song to Song, de Terrence Malick, invitados como Ed Lachman, director de fotografía de Carol (2015) y Las vírgenes suicidas (1999), y una nueva edición de IndieBox, en donde el monumento a Los Héroes se convierte en la sede de las nuevas tecnologías del cine. Pero también el festival reestrenará cuatro películas: La gente de La Universal (1995), del colombiano Felipe Aljure; Fiebre de sábado por la noche (1977), de John Badham; Stalker (1979), de Andréi Tarkovski; y Perros de reserva (1992), de Quentin Tarantino, que cumple 25 años.

La idea es que así como los asistentes pueden disfrutar del cine contemporáneo y ver las creaciones de los nuevos directores, también aprecien las joyas del pasado. Por eso, la alianza entre un festival local y una de las fundaciones más reconocidas en todo el mundo es una oportunidad de oro para que los colombianos puedan ver cintas que marcaron una época y que ayudaron a construir la historia del cine.