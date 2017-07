¿Por qué algunos no creen que Maluma lea a Camus?

Hace poco la Coordinación de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes de México compartió en Twitter una foto del cantante Maluma en la que aparecía leyendo un libro seguido de un comentario “Maluma ya leyó a todo Camus y tú todavía no terminas la tesis”.

El tuit que tiene hasta el momento 2.420 retuits y 5.392 me gusta, ha generado un sinnúmero de comentarios negativos en contra del cantante antioqueño. Algunos han dicho “¿Cómo se atreven a relacionar en un enunciado los nombres de Albert Camus y ese señor Maluma?”. “Sarcasmo, querido, sarcasmo. La burla está genial”, “Si el tarado no sabe ni hablar”, son algunos de los mensajes despectivos que han dejado los usuarios en las redes sociales.

Además, salieron un montón de memes en los que se cambiaba la portada del libro por textos infantiles de aprender a leer o colorear, tiras cómicas, libros de cuidado de la apariencia, manuales para principiantes, y otros, que por lo demás buscaban ridiculizar al artista.

Otros pocos cuestionaban por qué cuesta creer que un cantante de reguetón lea a Camus, como si solo los filósofos o literatos pudieran hacerlo, como si algunos autores fueran exclusividad de los intelectuales.

El escritor y editor Miguel Ángel Manrique dijo a Semana que “en realidad no creo que Maluma lea a Camus; no estaría cantando reguetón. Sería contradictorio... Se le nota. Leer se nota”. Además explicó que esta imagen podría tener varias lecturas: “1) Maluma quiere limpiar su imagen de cantante de banalidades. 2) Quiere mostrar que además de ser un cantante, es un lector. 3) Es un artista posudo. 4) Ojalá que los seguidores de Maluma empiecen a leer a Camus, a ver si oyen menos reguetón. 5) Los libros de Camus están al alcance de todo el mundo, hasta de Maluma, que si está leyendo a Camus, espero que se le note a mediano plazo. 6) Un reguetón de Maluma, luego de haber leído a Camus puede comenzar: “Hoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé””.

Por su parte el escritor Antonio García, autor de Declive, dijo a este portal que no le parecería absurdo que el cantante leyera a Camus: “Pensaría que Maluma está en la capacidad neuronal para leer El extranjero, yo creo. No está leyendo Bajo el volcán, de Malcolm Lowry; ni El faro de Virgina Woolf ni Ulices, de Joyce. El extranjero es un libro legible, es corto, no es aburrido”.

García argumentó además que los estereotipos que ahora tenemos con los cantantes de reguetón pueden ser similares a los que hay con respecto a las personas bellas físicamente: "lo mismo pudo pasar cuando Marilyn Monroe apareció en una foto leyendo Ulises de James Joyce, porque ella representaba el estereotipo de rubia tonta por la película Los caballeros las prefieren rubias. Nadie imaginaba que ella terminaría casada con Arthur Miller, que era tremendo intelectual. No debía ser estúpida para levantarse a este señor. Y creo que él se fijó en ella por mucho más que su físico”.

Para García los prejuicios son poco constructivos. “Pensar que Maluma no puede leer a Camus solo porque canta reguetón es como decir que hay que ser tan feo como Plinio Apuleyo para poder escribir. ¿Cómo te explicas que existan grandes lectores, de gran vuelo intelectual y que sean pésimos escritores? La capacidad lectora no es directamente proporcional a la capacidad creadora… Es más, incluso si Maluma fuera bruto podría leer El Extranjero, es un libro bastante fácil”.

No es la primera vez que un artista es subestimado o considerado inculto por su apariencia o por su trabajo. Las mujeres que concursan en los reinados de belleza o que se dedican al modelaje son consideradas por algunos como poco inteligentes, hay quienes piensan que los actores no leen algo más de sus libretos, o que el hecho de hacer o producir música o cine para las masas los hace menos intelectuales.

Maluma específicamente ha sido criticado por las letras de sus canciones, calificadas de machistas y misóginas. Incluso se ha llegado a recoger firmas para que se retirara su canción 4 babys por tener frases como “Siempre me dan lo que quiero / Chingan cuando yo les digo / Ninguna me pone pero”. A lo que el cantante ha respondido que no dejaría de cantar el tema porque es muy popular en las calles y a la gente le gusta oírlo.

El INBA ha argumentado que no se trataba de una broma o de sarcasmo, sino que pensaron en Maluma porque es uno de los artistas más conocido entre los jóvenes: “Pensamos en él porque es un personaje cercano a justamente el público joven, quizá no conozcan algunos a Albert Camus, pero seguramente este público del que hablamos identifica al señor Maluma”, explicó Roberto Perea, director de Relaciones Públicas de Bellas Artes, en entrevista con Radio Fórmula.

Perea también dijo que estaba sorprendido por el “linchamiento a priori” de Maluma “de manera automática de que el reguetonero tiene que ser injusto o ignorante”. “Yo desconozco las preferencias literarias si las tiene o no el señor Maluma, pero sí me parece un poco preocupante que a proiri se haga una descalificación sin saber una u otra cosa”, agregó.

Perea también dijo que han recurrido a estas estrategias digitales para lograr promover la lectura y que aunque la campaña no haya tenido los resultados esperados, por lo menos se ha puesto en debate este tipo de estrategias y al menos muchos de los seguidores de Maluma se preguntarán por Camus.