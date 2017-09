21 series y películas de Netflix que lo harán más inteligente

21. "Cooked" (2016)

El periodista y experto en alimentos Michael Pollan explora la historia evolutiva de la comida y su preparación a través de la lente de los cuatro elementos esenciales: fuego, agua, aire y tierra.

20. "Blackfish" (2013)

Esta película destaca los abusos en la industria del parque marítimo a través de la historia de Tilikum, una orca en cautiverio en SeaWorld en Orlando, Florida. Este documental abre los ojos a los problemas de mantener a los animales salvajes en cautiverio a través de escenas impactantes y entrevistas emocionales.

19. "Chasing Coral" (2017)

Es un intento de documentar la transformación y la pérdida de arrecifes de coral en todo el mundo. Lo que revelan es fascinante y trágico.

18. "Planet Earth" (2006)

David Attenborough muestra imágenes increíbles de las maravillas naturales del mundo: océanos, desiertos, casquetes de hielo y mucho más. El HD se inventó para mostrar series como estas.

17. "The Blue Planet" (2001)

Esta serie aclamada por la crítica se sumerge en las misteriosas profundidades de los océanos del mundo viajando a una variedad de costas y polos para examinar criaturas grandes y pequeñas. Es narrado por Sir David Attenborough, una de las voces más famosas en el cine documental.

16. "Bigger, Stronger, Faster" (2008)

Este documental de Christopher Bell habla sobre las drogas que mejoran el rendimiento en los deportes. A través de entrevistas con culturistas, médicos, entrenadores y políticos, obtienes un sentido íntimo de la obsesión con hacer lo que sea necesario para ser el mejor, el más fuerte y el más rápido.

15. "Life" (2009)

Esta serie de animación inglesa de 11 episodios se filmó en todos los continentes y en todo tipo de hábitats en el mundo. Describe algunos de los comportamientos más extraños que las plantas y los animales adoptan para sobrevivir.

14. "Fed Up" (2014)

Es una investigación sobre la industria alimentaria estadounidense y una mirada de primera mano a cómo los alimentos procesados ??- en particular el azúcar - contribuyen a enfermedades mortales como la obesidad.

13. "Into the Abyss" (2011)

Es una obra maestra de Werner Herzog. Este documental cuenta la historia del condenado a muerte Michael Perry, quien fue condenado por un triple asesinato en 2001. Esta película se adentra en el mundo del castigo capitolio a través de entrevistas con asesinos condenados y sus familias, así como miembros del sistema de justicia penal de Texas. Explora la psicología de por qué las personas - y los estados que hacen cumplir la pena de muerte – matan.

12. "Chasing Ice" (2012)

El fotógrafo ambientalista James Balog quería entender qué tan grave es el impacto del cambio climático en los glaciares del mundo. Así que estableció una expedición para fotografiar y examinar el hielo alrededor del mundo. En esta película de Jeff Orlowski, vemos a Balog llevar a cabo su misión, lo que revela la precariedad de una posición en la que se encuentran nuestros glaciares.

11. "The Ivory Game" (2016)

Richard Ladkani y Kief Davidson documentan la lucha por la protección de los elefantes. Siguen a agentes armados que luchan contra la caza furtiva en África y tratan de infiltrarse en el mercado negro de marfil en China. Es triste, emocionante y filmado con mucho cuidado, en esta película brilla una luz sobre una de las mayores empresas criminales del planeta.

10. "Cowspiracy" (2014)

Los documentalistas Kip Andersen y Keegan Kuhn revelan los impresionantes impactos ambientales que la producción de carne ha tenido en nuestro planeta, incluyendo el calentamiento global, la pérdida de hábitat, la contaminación y más.

9. "Virunga" (2014)

En medio de una guerra civil y una lucha por los recursos naturales del Congo, un equipo de guardabosques arriesgan sus vidas para proteger el Parque Nacional Virunga del Congo oriental contra los cazadores furtivos y las milicias armadas.

8. "Human Planet" (2011)

De lo ártico al desierto, y las costas a las selvas, esta impresionante serie de caídas de mandíbulas explora la adaptación y la relación de la humanidad con la naturaleza.

7. "Super Size Me" (2004)

¿Alguna vez se ha preguntado qué tan malo sería para usted una dieta de comida rápida? El experimento de Morgan Spurlock con el consumo de nada más que la comida de Mc Donald’s durante un mes muestra exactamente por qué usted no quiere hacer eso a su cuerpo y con su mente.

6. "Encounters at the End of the World" (2007)

Pocos lugares son tan extraños como la Antártida. El director iconoclasta Werner Herzog ofrece una perspectiva muy completa de la vida en el fondo del mundo. Esta película es una mezcla de viaje, investigación antropológica y exploración de los entornos y criaturas únicas del continente más austral. Es un encuentro con “el fin del mundo”.

5. "Making a Murderer" (2015)

Esta serie de crímenes verdaderos cuenta la historia de Steven Avery, un hombre que pasó 18 años en la cárcel después de ser injustamente condenado por un crimen. Esta serie examina cómo la ciencia forense puede salir mal o ser utilizada erróneamente - y hace preguntas serias sobre cómo el sistema de justicia trata a los vulnerables, sean o no culpables.

4. "Cosmos: A Spacetime Odyssey" (2014)

Esta serie documental es un spin-off de Carl Sagan premiado y popular de 1980 espectáculo, "Cosmos: Un viaje personal." El ilustre Neil de Grasse Tyson lleva a los espectadores a un viaje por el universo y el planeta Tierra en una deslumbrante demostración de la búsqueda humana del conocimiento.

3. "Food, Inc." (2008)

El director Robert Kenner ofrece una profunda mirada a cómo la industria alimentaria ha cambiado drásticamente desde la década de 1950, impulsado principalmente por las empresas multinacionales y las empresas de comida rápida. La película fue nominada para un Oscar.

2. "Into the Inferno" (2016)

El director Werner Herzog y el volcanólogo Clive Oppenheimer recorren el globo, examinando el poder de los volcanes activos. Esta película no se centra sólo en los volcanes, sino en las creencias y prácticas espirituales que se han desarrollado a su alrededor. Es una mirada a cómo la humanidad interactúa con fenómenos naturales peligrosos.

1. "Rats" (2016)

Se trata de los sobrevivientes de cuatro patas que rodean a la humanidad y se alimentan de nuestra basura en todo el mundo.