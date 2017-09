Rolling Stone, el fin de una era

En un apartamento en San Francisco, en 1967, un joven de 21 años llamado Jann S. Wenner comenzó una revista que se convertiría en la biblia de la contracultura. Producto del “verano del amor”, Rolling Stone rompió con los esquemas y se convirtió en la voz de una generación que bailaba al ritmo del rock and roll.

Pero por esos azares del destino, una fecha que debía ser de celebración terminó siendo el comienzo del final. Los tiempos han cambiado. Después de 50 años de portadas icónicas y artículos provocadores, los propietarios de la revista la han puesto a la venta en medio de dificultades financieras.

Considerada una de las publicaciones más importantes de la historia de la prensa cultural, sobre todo en la cobertura de la escena del rock, la noticia golpeó fuertemente al mundo de la música, pero no la sorprendió. Desde hace años la revista viene presentando todo tipo de dificultades económicas y, como ha sucedido con otros medios en la industria editorial, no ha podido convivir con la llegada de internet.

La reputación de la revista y, por extensión, sus finanzas, se vieron perjudicadas por un artículo publicado en 2014 sobre una presunta violación en una universidad de Virginia que se demostró falsa. La publicación fue condenada a pagar 2,5 millones de euros.

Wenner había intentado durante mucho tiempo ser un editor independiente en un negocio que hoy se mantiene gracias a la inversión de grandes capitales. Ahora con 71 años, reconoció en una entrevista en The New York Times que la revista que había dirigido por tanto tiempo enfrentaría un futuro difícil e incierto por sí solo.

Jann Wenner fundó la revista a los 21 años. Foto: Tomada de Youtube



"Me encanta mi trabajo, lo disfruto, lo disfruté durante mucho tiempo", dijo Wenner a The New York Times. Pero dejarlo ir, agregó, era "lo más inteligente que se podía hacer".

Con la venta, Wenner espera que su revista no cambie su identidad. "Rolling Stone ha jugado un papel muy importante en la historia de nuestros tiempos, social, política y culturalmente", dijo en la misma entrevista. "Queremos mantener esa posición".

Sin embargo, de acuerdo con Wenner y su hijo Gus, quien lo ayuda en el manejo de la empresa, esa decisión dependerá exclusivamente de los nuevos compradores.

"Hay un nivel de ambición que no podemos lograr solos", explicó Gus Wenner. "La industria editorial es completamente diferente a la que era", agregó. "Las tendencias van en una dirección, y somos muy conscientes de ello".

El fin de una era



Foto: Trend‘s Chaser

Jann Wenner fundó Rolling Stone como estudiante junto a Ralph J Gleason, columnista y crítico de jazz en el San Francisco Chronicle, quien compartía su pasión por la música. El beatle John Lennon fue la flamante portada del primer número.

La revista creció rápidamente impulsada por una generación ávida de información sobre sus nuevas superestrellas. En las épocas de Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple y otra infinidad de bandas, la publicación por excelencia era Rolling Stone. Las noticias, exclusivas y críticas de las nuevas producciones musicales estaban dentro de sus páginas. Era la biblia de la música pop.

Por sus portadas han pasado casi todas las estrellas de la música popular. John Lennon, Paul McCartney, Michael Jackson, Prince, Red Hot Chilli Pepper’s, Guns & Roses, Shakira, Britney Spears, Taylor Swift, Rihanna, Adele, y cientos de otros músicos que han dejado huella en sus páginas. Muchas de ellas han sido icónicas y otras controvertidas.

Pero la revista no solamente sirvió como ventana para los artistas más importantes del momento. Rolling Stone fue desde siempre una revista contracultura y un baluarte de la ideología liberal en Estados Unidos. Ha publicado entrevistas de alto perfil con Bill Clinton y Barack Obama, ambas dirigidas por el propio Jann Wenner, y en el ejemplar de agosto la portada fue el primer ministro canadiense Justin Trudeau con el titular: "¿Por qué no puede ser nuestro presidente?".

Pero la revista envejeció y con ella su capacidad de ser el referente musical para las nuevas generaciones. En una época en la que se escucha más música que nunca, Wenner se aferró al pasado con portadas de artistas de su generación. Artistas como Paul McCartney, Bruce Springsteen y Bob Dylan han seguido asegurándose portadas en los últimos años, mientras que otros como Dj Khaled, Taylor Swift y Bruno Mars, los artistas del momento, han brillado por su ausencia en el último año.

La búsqueda de un nuevo propietario no significa el fin de la revista, según su propietario. Wenner y su hijo han estado buscando con la ayuda de los bancos potenciales inversionistas que mantengan la esencia de su publicación. Y aunque todavía se preocupa profundamente por Rolling Stone, ya delegó el destino de la revista firmemente en las manos de Gus. Parece más contento con pasar la posta a que otra persona determine el futuro de su publicación.

"Creo que es hora de que los jóvenes lo hagan", dijo.