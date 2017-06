Buenas noticias: 'Sense8' tendrá capítulo final

Nomi, Capheus, Will, Riley, Sun, Kala, Lito y Wolfgang vuelven a la pantalla chica. "Está sucediendo. Episodio final de dos horas. Pronto. Sense8", informó Netflix este jueves, justo cuando se cumple un mes desde cuando la plataforma digital anunció que cancelaría la producción.

Sense8 está de vuelta. "Es un placer inmenso para mí y para Netflix -créanme, ellos aman el show tanto como nosotros, pero las cifras siempre han sido un reto- anunciar que tendremos otro especial. Luego de eso... si es que esta experiencia me ha enseñado algo, es que nunca se sabe lo que vendrá. Ahora vayamos a averiguar qué le pasó a Wolfgang", escribió Lana Wachowski, directora de la serie.

Death doesn‘t let you say goodbye. 2 hour finale episode in the works. Tell your cluster. pic.twitter.com/GHZgGuHwS0