El servicio en ‘streaming’ de HBO ahora está disponible para todo el mundo

Desde esta semana cualquier colombiano puede acceder a HBO GO, el servicio que HBO, el canal de televisión por cable y satélite, tiene en streaming para ver online y desde cualquier dispositivo todo el catálogo de sus películas y series. Solo hay que pagar una suscripción mensual que ronda los 30.000 pesos.

La decisión es un hito porque antes solo podían acceder a la plataforma quienes estaban suscritos al canal en los operadores de cable, por lo que muchas de las personas que no tenían acceso al canal tenían que buscar los capítulos de sus series favoritas en páginas piratas de internet.

La plataforma –un servicio tipo Netflix en el que HBO tiene disponible todo el catálogo de sus producciones– sube casi después de pasar al aire los capítulos de series como ‘Game of Thrones’ o ‘True Detective’ y tiene completas producciones icónicas como Los Soprano o ‘The Wire’.

Por supuesto, la decisión es una estrategia que HBO toma solo tres semanas antes del estreno de la penúltima temporada de ‘Game of Thrones’, la serie de televisión más exitosa de la cadena y una de las que más expectativas ha generado en los últimos tiempos. Pero también es un paso más en la competencia que viven los servicios en streaming, que de unos años para acá cambiaron la manera de ver televisión en el mundo.

De hecho, Javier Figueroas, vicepresidente corporativo de HBO en América Latina, le dijo a SEMANA que la idea es fortalecer la plataforma en un momento en los que el servicio de televisión por internet pinta un futuro prometedor para los canales: “Aunque no creo que el formato tradicional desaparezca, si se ve un mayor potencial de crecimiento en internet. A futuro, seguramente ambos formatos aprenderán a convivir”.

Las cifras lo respaldan. A finales de 2016 había 91 millones de abonadas al servicio de banda ancha fija y 300 millones al de banda ancha móvil. Y eso ha impulsado la demanda de servicios en streaming. En Colombia, por ejemplo, está creció un 31 por ciento durante lo que va de este año.

Lo cierto es que, por ahora, Netflix tiene una gran ventaja en el país. No solo es el servicio en streaming más, sino que producciones como ‘House of Cards’, ‘Orange is the New Black’, ‘Narcos’, ’13 Reasons why’ y ‘Stranger Things’ han enganchado a gran parte de la audiencia.

Pero HBO podría morder un gran pedazo del mercado. Sus series también son conocidas en todo el mundo y el fanatismo por ‘Game of Thrones’ podría ser un incentivo para que varias personas se pasen a su plataforma. Además, en materia de cine, la cadena tiene alianzas con productoras como Disney, Universal o Sony, por lo que los grandes estrenos de Hollywood podrían llegar más fácil a su plataforma que a otras. De hecho, una de las críticas que los usuarios más le hacen a Netflix es su debilidad en materia de películas y estrenos cinematográficos.

La decisión de HBO sin duda pone al rojo vivo la competencia, pero es una opción más para que los usuarios puedan ver su propia parrilla de series y películas en el momento en el que quieran. Al final, el beneficiado es el televidente.