Las promesas del Picnic 2017

Para muchos asistentes a las ediciones pasadas al Festival Estéreo Picnic (FEP) no es misterio que hay varios detalles por pulir. Una vez se llega al Parque 222, a veces tras un denso trancón de horas, la experiencia es en su mayoría agradable, especialmente si no llueve. Eso dificulta cualquier picnic, y este no es la excepción.

Exceptuando algunos casos contados, los artistas entregan su arte y corazón, la gente suele comportarse bien (aunque reacciona ante embates de ladrones y carteristas que a veces se mimetizan en la audiencia). Y a pesar de que varios de estos aspectos se salen de control, como el tráfico capitalino, su infraestructura vial estrecha, el clima, y las malas intenciones de algunos asistentes, la organización propone varias mejoras a esta edición 2017 para hacer de esta octava edición la mejor de todas. ¿Hará la diferencia?

1 - Llegar sin perder el alma en el intento

El festival propone a sus asistentes dejar el carro en casa, pues no es ajeno a que los trancones (que se han extendido por horas, de ida y salida, y el barrial del parqueadero de la Autopista) quitan tiempo de Festival y amargan el rato. Por eso quiere establecer al tren (que comenzó a utilizar desde el año pasado) como el medio ‘Rey’. Este saldrá desde la Estación Usaquén, de la Cr 9 con Calle 110, y hará cuatro recorridos de ida y vuelta.

Igualmente, habrá varios servicios: servicio general de buses con Centro Suba como punto de salida y llegada, servicio de recorridos circulares desde Makro Autonorte, servicio de vans individuales con puntos de salida y llegada en Armando Pizza y Pola y Unicentro, servicio de vans para grupos, el servicio de White Car y servicio de helicóptero desde El Dorado.

Además, para quienes están acostumbrados al transporte público, hay posibilidad de transmilenio y Sitp (cuyas frecuencias pueden crecer dependiendo del flujo), mientras que quienes lleven su auto contarán con dos parqueaderos: Autopista con 222, y Carrera Séptima con 220 (55.000 pesos x auto, 25.000 x moto). Más información en este enlace.

2 - Aplicación, ¿a nivel mundial?

La compañía Aloompa desarrolla la aplicación de festivales enormes e históricos como Coachella y Lollapalooza, y ahora también la de Estéreo Picnic. La app oficial de 2017 (FEP, en Google Play o App Store) presenta la programación completa de los tres escenarios, permite personalizar la experiencia y organizar los horarios según las prioridades de cada quien, además, da la posibilidad de averiguar más sobre los artistas del cartel que no se conozcan y escuchar su música directamente. Además, a través de un mapa interactivo, permite crear rutas de preferencia dentro del Parque 222 y establecer puntos de encuentro con los amigos. Además es la mejor forma de conocer la novedades que sucederán durante los tres días de actividad.

3 - VIP ‘recargado’

Para quienes viven el FEP a fondo, de cerca, la organización plantea un combo de beneficios importante. Para los VIP, la manilla de entrada además servirá como método de pago, lo que permite despreocuparse del efectivo y de las tarjetas. La vista es única, más cerca que nadie a los artistas del Festival. En cuanto a comidas, habrá una oferta de restaurantes Premium, entre otros, Andrés Carne de Res, Canoa, Cantina y punto, Ugly American, Vereda Central. y en lo que respecta al trago, ofrecerá barras exclusivas de Tequila y Mezcal, Vino y Martinis. Servicio de Vestier, servicio de conductor elegido (ángeles), parqueadero especial con entrada rápida, zona de calentadores si el clima no colabora, y una versión premium del Hippie MArket

4 - Impacto ambiental

El festival se asocia en esta octava edición con Ecoworks y con la Asociación de Recicladores de Bogotá (con carretas engalladas para la ocasión), quienes trabajarán de la mano en tres puntos estratégicos y un centro de acopio donde recicladores de oficio harán la separación continua de residuos. Habrán también activaciones con juegos, grafitis, que hacen parte de la iniciativa. La estrategia además cuenta con una instalación elaborada con 900 botellas PET, rellenas con líquido de colores e iluminación LED, para proyectar mensajes alusivos al reciclaje.