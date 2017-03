Así suena el sencillo del último álbum de Chuck Berry

El disco, titulado "Chuck", se anunció en octubre, cinco meses antes de la muerte el sábado del pionero del rock a los 90 años.

"CHUCK" es el primer álbum de Berry desde "Rock It", de 1979. Dualtone Records señaló que ocho de las 10 nuevas grabaciones estaban escritas por el artista, que trabajó en el disco hasta 2014. Berry siguió supervisando la producción y reclutó a su familia y a un amigo para ayudar a completarla, añadió la disquera.

Además de los hijos y el nieto de Berry, en el álbum actúan Nathaniel Rateliff y Tom Morello, de Rage Against the Machine.

La obra incluye un tema titulado "Lady B. Goode", descrito como la heredera simbólica de uno de los mayores éxitos de Berry, "Johnny B. Goode".

‘Big boys‘, el primer ‘single‘ del disco póstumo que dejó grabado Chuck Berry, ya puede escucharse, como una presentación del álbum, que se publicará el 16 de junio con el título de ‘Chuck‘.

La leyenda del rock and roll había grabado en varios estudios de Saint Louis 10 temas, ocho de ellos de su autoría, con la participación de artistas invitados como Gary Clark Jr., Tom Morello, Nathaniel Rateliff y la base de su grupo habitual, compuesto por su hijo Charles Berry Jr., su hija Ingrid Berry, su nieto Charles Berry III, el bajista Jimmy Marsala, el teclista Robert Lohr y el batería Keith Robinson.

La compañía discográfica publicó también la ‘tracklist‘ del disco, con títulos como ‘Darlin‘‘, ‘Jamaica Moon‘, ‘"Wonderful Woman‘, ‘Big Boys‘, ‘You go to my Head‘, ‘3/4 Time (Enchiladas)‘, ‘She Still Loves You‘, ‘Dutchman‘, ‘Eyes of Man‘ y ‘Lady B. Goode‘, compuesta como "una secuela espiritual" de ‘Johnny B. Goode‘.

*Con información AP.