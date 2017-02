30 años sin Andy Warhol

Autorretrato (Fotografías de pasaporte), 1956. The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

El artista se preocupaba mucho por su imagen, que cambió constantemente durante su vida. Andy Warhol, autorretrato (Fright Wig), 1986 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. 1998.1.2899

Andy Warhol, autorretrato como Drag, 1981 The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. 1998.1.2905

Marilyn es una de las serigrafías más famosas del artista. El Mambo tiene una dentro de su colección.

Flowers es otra de sus serigrafías. Esta en particular inspiró al artista Vik Muniz a hacer su propia versión usando la técnica fotográfica

Andy Warhol no solo descubría grandes talentos en el arte y el cine. The Velvet Underground tomó forma gracias al artista y los hizo parte fundamental de la exposición 'Exploding Plastic Inevitable'. Warhol diseñó la famosa banana de la portada del disco 'The Velvet Underground and Nico'

Valerie Salinas fue un miembro discreto de The Factory. Le propuso a Warhol ser el productor de una obra de teatro que terminó en el olvido. Salinas escribió un manifiesto feminista radical y su vida se llevó al cine en la película 'Yo disparé a Andy Warhol' dirigida por Mary Harron. The New York Post, June 4, 1968 ("Andy Warhol fights for life" ) The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. TC40.13

