Kurt Cobain en fotos

Courtney Love nunca ha caído bien entre los fans de Nirvana, sin embargo, el documental Kurt Cobain: Montage of Neck dirigido por Brett Morgen muestra el amor que Cobain le tenía a pesar de las críticas que recibía. Dave Grohl no quiso aparecer el en largometraje y dijo que este estaba muy alejado de la realidad. (Photo By Paul Harris/Getty Images)

Uno de los unplugged más recordados en la historia de Mtv, sobre todo por el gran interpretación de The Man Who Sold The World (original de David Bowie) y la mirada aterradora de Cobain al finalizar Where Did You Sleep Last Night de compositor desconocido.