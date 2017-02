Estos son los ganadores de la World Press Photo

Imagen tomada por el fotógrafo Burhan Ozbilici de la agencia Associated Press (AP) momentos después de que el agente de policía Mevlut Mert Altintas (i) disparase al embajador ruso en Turquía, Andrey Karlov (d, en el suelo), el 19 de diciembre de 2016. La WPP ha anunciado hoy, 13 de febrero de 2017, que esta fotografía, que muestra los instantes posteriores al asesinato del embajador ruso, ha sido seleccionada como la ganadora del World Press Photo of the Year.

La imagen, titulada "Rescued From the Rubble", muestra a dos hombres sirios mientras rescatan a dos bebés de una zona destruída tras un bombardeo en Alepo, Siria, el 11 de septiembre de 2016. Ganadoras del segundo premio de Historias en la categoría de Noticias de Actualidad de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional World Press Photo, captada por el fotógrafo Ameer Alhalbi de la Agence France-Presse (AFP).

En la imagen aparecen pescadores libios (i) que lanzan chalecos salvavidas a inmigrantes que viajan a bordo de una patera en alta mar entre las costas de Libia e Italia en 2016. Galardonada con el tercer premio en historias de "Noticias de Actualidad" de los World Press Photo. Foto: Mathieu Willcocks.

En la imagen aparecen dos hombres que luchan por mantenerse a flote durante su rescate en alta mar entre las costas de Libia e Italia en 2016. Ambos fueron puestos a salvo por miembros de los servicios de rescate. Imagen tomada por el fotógrafo británico Mathieu Willcocks que ha sido galardonada con el tercer premio en historias de "Noticias de Actualidad" de los World Press Photo.

Muestra una de las instantáneas ganadoras del primer premio World Press Photo en el apartado Historias de la categoría Naturaleza, tomada por el fotógrafo de la agencia Getty Images Brent Stirton para la revista National Geographic. La imagen muestra a dos cazadores furtivos de rinocerontes que fueron arrestados tras tres días de persecución en el Parque Nacional Kruger en Mozambique.

Imagen tomada por el fotógrafo estadounidense Michael Vince Kim ganadora del primer premio de la categoría "Gente" según ha anunciado la organización hoy, 13 de febrero de 2017. La imagen muestra a las hermanas Olga y Adeina Lim Hi, descendientes de coreanos en Cuba. Su abuelo era Im Cheon Taek, uno de los principales líderes de la comunidad coreana en Cuba.

Imagen tomada por la fotógrafa Paula Bronstein de Time Lightbox que ha ganado el primer premio en la categoría "Vida Cotidiana" de los World Press Photo. La imagen, que forma parte del reportaje "Las víctimas silenciosas de una guerra olvidada", muestra a Najiba con su sobrino Shabir, de dos años, en brazos tras resultar herido en una bomba en Kabul (Afganistán) el 29 de marzo de 2016.

Una de las instantáneas ganadoras del primer premio World Press Photo en el apartado Historias de la categoría Naturaleza, tomada por el fotógrafo de la agencia Getty Images Brent Stirton para la revista National Geographic. La imagen muestra un rinoceronte muerto con el cuerno cortado tras ser abatido por cazadores furtivos en la reserva de Hluhluwe Umfolozi en Sudáfrica.

Imagen ganadora del primer premio World Press Photo en el apartado Historias de la categoría Vida Cotidiana, tomada por el fotógrafo chileno del diario The New York Times Tomás Munita. La imagen muestra una vieja barbería en la Habana Vieja (Cuba), en diciembre de 2016.

Una de las instantáneas ganadoras del segundo premio de Historias en la categoría de Temas Contemporáneos de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo brasileño Lalo de Almeida, del periódico brasileño Folha de Sao Paulo. La imagen, titulada "Victims Of The Zika Virus", muestra a Heloa, de siete meses, nacida con microcefalia por el virus del Zika, mientras su abuela le da un biberón en su domicilio de Areia. El virus del zika, además de su posible vinculación a la microcefalia, podría provocar muerte fetal y otras anormalidades en la gestación cuando se contagia una mujer embarazada, según un nuevo estudio publicado en marzo de 2016 en la revista especializada New England Journal of Medicine.

Una de las instantáneas ganadoras del segundo premio de Historias en la categoría de Temas Contemporáneos de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo brasileño Lalo de Almeida, del periódico brasileño Folha de Sao Paulo. La imagen, titulada "Victims Of The Zika Virus", muestra a Marcela, de dos años, mientras juega con sus hermanas, ambas nadidas con microcefalia, sostenidas en brazos por su madre en su domicilio de Areia, Brasil. El virus del zika, además de su posible vinculación a la microcefalia, podría provocar muerte fetal y otras anormalidades en la gestación cuando se contagia una mujer embarazada, según un nuevo estudio publicado en marzo de 2016 en la revista especializada New England Journal of Medicine.

Una de las instantáneas ganadoras del segundo premio de Historias en la categoría de Temas de actualidad de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo Sergey Ponomarev, de The New York Times. La imagen, titulada "Iraq's Battle To Reclaim Its Cities", muestra a un niño que se abraza al cadáver de su padre, asesinado por el Estado Islámico, a su llegada a un hospital de Mosul, en Irak.

Una de las instantáneas ganadoras del segundo premio de Historias en la categoría de Noticias de Actualidad de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo Ameer Alhalbi de la Agence France-Presse (AFP). La imagen, titulada "Rescued From the Rubble", muestra un grupo de voluntarios sirios mientras rescata a un niño de entre los escombros tras la explosión de una bomba en Alepo, Siria, el 24 de noviembre de 2016.

Ganadoras del primer premio en Historias en la categoría de Deportes de la 60 edición del concurso de fotografía y narración digital Internacional WPP, captada por el fotógrafo italiano Giovanni Capriotti. La imagen, titulada "Boys Will be Boys", muestra a los jugadores del equipo de rugby New York Gotham Knights mientras celebran su victoria ante los King's Cross Steelers en Tennessee, Estados Unidos, el 29 de mayo de 2016.